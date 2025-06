Annoncé en grande pompe en 2022 et devenu concret en mai 2025 avec Aston Martin, CarPlay Ultra, la vision ambitieuse d'Apple pour l'intégration automobile, se heurte à une résistance inattendue. Une enquête du Financial Times, relayée le 25 juin 2025, révèle que plusieurs grands constructeurs automobiles européens, dont Renault, Mercedes-Benz, Audi et Volvo, initialement cités comme partenaires, manifestent désormais "peu d'intérêt", voire un rejet catégorique. Ce revirement s'explique par la volonté des marques de conserver la maîtrise de leurs systèmes logiciels embarqués et des futures sources de revenus associées, dans un contexte de concurrence accrue pour le véhicule connecté.

Qu'est-ce que CarPlay Ultra et pourquoi fait-il grincer des dents ?

CarPlay Ultra est bien plus qu'une simple projection d'écran iPhone. Apple a conçu ce système pour prendre le contrôle de tous les écrans de la planche de bord. Il intègre aussi des fonctions clés du véhicule : climatisation, sièges, radio, et même l'instrumentation. Il accède également à de multiples capteurs et données de la voiture, comme la vitesse ou l'état de la batterie. Lancé concrètement en mai avec Aston Martin, CarPlay Ultra ambitionne d'être le cœur numérique de l'habitacle. Ce niveau d'intégration poussée est justement ce qui alarme les constructeurs. Ils craignent de perdre leur souveraineté sur l'expérience utilisateur et les services, des enjeux devenus cruciaux pour leurs revenus futurs. C'est une intrusion perçue comme excessive, loin de la simple connectivité du CarPlay classique.

Pourquoi de grands constructeurs comme Renault ou Mercedes refusent-ils cette intégration ?

La réponse est claire : ils veulent garder la main. Renault, par exemple, a clairement fait savoir à Apple : "Ne tentez pas d'envahir notre propre système." Le constructeur français préfère collaborer avec Google et Qualcomm pour Android Automotive, un système plus flexible. Mercedes-Benz décline aussi, privilégiant la maîtrise totale du logiciel de ses véhicules et des services payants qui en découlent. Audi, BMW et Volvo font de même, s'en tenant à la version classique de CarPlay. L'enjeu dépasse la simple interface. Les constructeurs perçoivent les systèmes embarqués comme le futur de la valeur ajoutée. Ils ne veulent pas céder ce contrôle. General Motors a même déjà tiré un trait sur CarPlay tout court, invoquant des raisons de sécurité, mais surtout la volonté de vendre ses propres services additionnels aux conducteurs.

Par ailleurs, les constructeurs ne souhaitent pas voir le logiciel d'Apple interférer avec certains éléments clés du véhicule (système de frein, accélérateur, système d'IA, de détection, d'affichage des alertes), qui pourraient interférer avec le bon fonctionnement de ce dernier, quid alors de la responsabilité en cas d'accident ?

Pourquoi de nombreuses marques ont-elles fait marche arrière depuis l'annonce de 2022 ?

L'ironie est flagrante. En 2022, Mercedes, Audi et Volvo figuraient parmi la douzaine de marques partenaires officielles de CarPlay Ultra. Mais trois ans plus tard, c'est la "douche froide". Qu'est-ce qui a changé ? Les constructeurs ont pris conscience que le logiciel devient l'âme de leurs voitures, surtout électriques et autonomes. Laisser Apple prendre les commandes, c'est perdre le contrôle sur une source de revenus vitale et sur la différenciation de leurs modèles sur le marché. De plus, la concurrence asiatique, avec des marques comme BYD, Xiaomi ou Xpeng, arrive en force. Elles proposent des voitures ultra-connectées dotées de logiciels maison impressionnants. Face à cette menace, les constructeurs européens veulent plus que jamais conserver leur autonomie technologique et leur capacité d'innovation interne.

Quelles marques restent fidèles à Apple et quel avenir pour CarPlay classique ?

Malgré les défections, Apple n'est pas seul. Quelques marques premium maintiennent le cap. Aston Martin est le pionnier, ayant déjà intégré CarPlay Ultra. Porsche reste engagé. Les marques coréennes Hyundai, Genesis et Kia ont récemment rejoint l'aventure. Quant à Ford, Nissan et Infiniti, ils restent évasifs, déclarant "n'avoir aucune annonce à faire", ce qui peut masquer une réflexion en cours ou un retrait discret. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone : même les constructeurs qui refusent CarPlay Ultra continueront à proposer la version classique. Vous pourrez toujours connecter votre téléphone pour Apple Maps ou Spotify, sans qu'Apple ne prenne le contrôle de votre chauffage ou d'autres fonctions vitales du véhicule. La bataille pour l'expérience numérique à bord est lancée, et les constructeurs doivent arbitrer entre offrir une interface connue des utilisateurs et conserver la maîtrise de leur écosystème. Apple, de son côté, appelle à la patience, assurant travailler "étroitement" avec d'autres partenaires à venir.

