Alors que des doutes existaient à ce sujet, Microsoft confirme qu'une nouvelle console de jeu Xbox est bel et bien prévue. Après la Xbox Series X, il y aura donc une autre console de jeu Xbox de prochaine génération.

" Nous nous concentrons vraiment sur la réalisation de la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel, ce qui le rend meilleur pour les joueurs, les créateurs et les visions qu'ils construisent ", a déclaré Sarah Bond, la présidente de Xbox chez Microsoft.

Avec une feuille de route promise solide et innovante coté hardware, il s'agira sans doute davantage qu'une gamme Xbox Series X Refresh. Cette dernière pourrait cependant être toujours d'actualité dans un avenir plus proche, avant une Xbox Next Gen.

Le patron de Microsoft Gaming noie le poisson

Microsoft fait essentiellement du teasing, dont raffole (… beaucoup trop) l'industrie du jeu vidéo. À The Verge, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, dit être " très fier du travail accompli par l'équipe hardware, non seulement pour cette année, mais aussi pour l'avenir. "

" Nous pensons vraiment à créer du matériel se vendant aux joueurs en raison de ses aspects uniques. C'est une sorte de libération de la capacité créative de notre équipe hardware qui m'enthousiasme vraiment. "

Difficile de faire aussi peu explicite… Et pour ajouter à la confusion, Phil Spencer indique qu'il est un grand fan des consoles portables. Tout cela dans le contexte où quatre titres jusqu'à présent exclusifs Xbox débarqueront sur d'autres consoles de jeu.