Le ciel s'assombrit encore un peu plus pour la branche matérielle de Microsoft. Dans un mouvement qui a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie, le mastodonte de la grande distribution Costco a confirmé avoir cessé la vente de tous les produits Xbox.

Cette décision, qui concerne les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, n'est pas une simple rupture de stock, mais bien un choix stratégique qui en dit long sur la perte de confiance d'un partenaire commercial majeur. Ce nouveau coup dur intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des hausses de prix impopulaires et une stratégie multiplateforme qui interroge.

Pourquoi un géant comme Costco abandonne-t-il la Xbox ?

La réponse officielle de Costco est lapidaire : il s'agit d'une "décision commerciale". En creux, cela signifie que vendre des consoles Xbox n'est plus assez rentable. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, les augmentations de prix successives ont rendu les machines de Microsoft moins attractives.

Depuis son lancement en 2020, la Xbox Series X a vu son prix grimper de 150 dollars aux États-Unis. Dans le même temps, Costco, pour contrer les effets de l'inflation et des taxes douanières, a rationalisé son catalogue pour se concentrer sur les produits les plus rentables. Dans cette équation, la Xbox, moins performante commercialement que ses rivales, est devenue "dispensable". L'enseigne a d'ailleurs précisé qu'elle continuait de proposer de "très bonnes offres" sur les consoles PlayStation et Nintendo.

Cette mise à l'écart est-elle une tendance de fond ?

Malheureusement pour Microsoft, le cas de Costco n'est pas isolé. D'autres enseignes à travers le monde semblent prendre leurs distances. EB Games, un acteur majeur en Australie et au Canada, a récemment retiré le logo Xbox de sa page d'accueil, tandis que des témoignages font état d'une présence de plus en plus discrète en magasin. En France, des chaînes comme Micromania ont également réduit drastiquement les rayons dédiés à la marque, privilégiant les cartes prépayées pour le Game Pass aux jeux physiques.



Ce phénomène illustre les conséquences de la nouvelle stratégie de Microsoft : en devenant un éditeur multiplateforme qui sort ses jeux majeurs sur PlayStation, l'incitation à acheter une console Xbox diminue, ce que les distributeurs constatent directement dans leurs chiffres de vente.

La console Xbox est-elle vraiment "morte" ?

La phrase choc a été lâchée par une figure bien connue de l'industrie : Mike Ybarra, ancien dirigeant de Xbox et ex-président de Blizzard. En réponse à un fan sur les réseaux sociaux, il a simplement écrit : "ta console est morte". Au-delà de la provocation, ses propos reflètent un sentiment partagé par de nombreux analystes. Avec des ventes estimées à 30 millions d'unités, très loin derrière les 80 millions de la PS5, la Xbox Series peine à exister sur le marché du matériel.





Si la division gaming de Microsoft affiche des revenus en hausse, c'est principalement grâce au rachat d'Activision-Blizzard-King et au succès de sa stratégie multiplateforme. En devenant un géant du logiciel, Microsoft semble avoir sacrifié son propre matériel, une stratégie jugée "confuse" par Ybarra et qui laisse l'avenir de la console Xbox en suspens.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que je ne pourrai plus acheter de Xbox en magasin ?

Non, rassurez-vous. Si Costco est un acteur majeur, de nombreuses autres enseignes comme la Fnac, Best Buy ou les supermarchés continuent de vendre des consoles Xbox. Cependant, la tendance générale est à une réduction de leur visibilité et de l'espace qui leur est alloué en rayon, au profit de Sony et Nintendo.

Pourquoi les prix des consoles Xbox ont-ils autant augmenté ?

Microsoft invoque officiellement des "changements dans l'environnement macroéconomique". En réalité, cette hausse est probablement une conséquence des taxes douanières sur les produits fabriqués en Chine, mais aussi une manière pour l'entreprise de compenser la baisse des volumes de vente en augmentant ses marges sur chaque console vendue.

Microsoft va-t-il arrêter de fabriquer des consoles ?

Rien n'est officiel, mais la stratégie actuelle de l'entreprise s'éloigne clairement du modèle traditionnel de la "guerre des consoles". En se concentrant sur le Game Pass et en sortant ses jeux sur toutes les plateformes, Microsoft se positionne de plus en plus comme un service, à la manière de Netflix. L'avenir pourrait donc voir la marque Xbox exister principalement à travers ses logiciels et son service de cloud gaming, plutôt que par son matériel.