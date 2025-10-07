Le week-end a été agité pour la communauté Xbox. Une rumeur, partie du forum NeoGAF et relayée par un insider jugé fiable, a mis le feu aux poudres : Microsoft envisagerait de se retirer du marché des consoles de jeu.

Face à l'ampleur de la polémique, la firme de Redmond a publié un démenti officiel. Mais dans un climat de doute alimenté par des ventes décevantes, des licenciements massifs et une refonte critiquée du Game Pass, cette prise de parole peine à éteindre l'incendie et expose les failles de la stratégie actuelle de Xbox.

D'où vient cette rumeur d'un abandon des consoles ?

L'information initiale provient de l'insider SneakerSO, qui affirme que les plans pour une nouvelle génération de console Xbox, initialement prévue pour 2026, seraient désormais "dans les limbes". Selon lui, Microsoft, confronté à des ventes de Xbox Series X|S en chute libre (-48 % sur un an en décembre 2024) et à une demande si faible que certains distributeurs américains retirent les consoles de leurs rayons, serait en pleine réévaluation stratégique.

Cette rumeur explosive s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu, quelques jours seulement après l'annonce d'une hausse de 50 % du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate, une décision déjà très mal accueillie par les joueurs.

Quel serait le futur de Xbox sans consoles ?

Si ce scénario catastrophe se confirmait, Microsoft ne quitterait pas pour autant le jeu vidéo. Au contraire, la firme se muerait en un géant du logiciel et des services, à l'image de ce qu'est devenu Sega après l'échec de la Dreamcast. La stratégie s'articulerait autour de trois piliers : le Xbox Game Pass comme plateforme centrale, le cloud gaming via xCloud, et l'édition de ses licences phares (Call of Duty, Minecraft, Forza...) sur toutes les plateformes, y compris celles de ses concurrents directs, Sony et Nintendo.





Cette transition a une logique économique implacable : Microsoft a toujours eu du mal à gagner de l'argent sur la vente de matériel, et l'intégration de mastodontes comme Call of Duty dans le Game Pass représenterait un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de dollars en ventes directes. Se concentrer sur le logiciel permettrait de maximiser la rentabilité de l'acquisition record d'Activision Blizzard King.

Microsoft a-t-il vraiment l'intention d'arrêter ?

Face à l'embrasement médiatique, la réponse de Microsoft n'a pas tardé. Dans un communiqué laconique mais ferme, l'entreprise a démenti : "Nous investissons activement dans nos futures consoles et appareils propriétaires conçus, développés et construits par Xbox." Pour appuyer son propos, la firme a rappelé son partenariat stratégique et sur le long terme avec AMD pour la conception des puces des "appareils de nouvelle génération", qui incluraient des consoles de salon mais aussi des projets de consoles portables.





Ce démenti suffit-il à rassurer ? Pas vraiment. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'une communication de crise obligatoire. La stratégie multiplateforme est déjà en marche et la question de la pertinence de produire son propre matériel à perte, dans un marché dominé par Sony et Nintendo, reste plus que jamais posée. L'avenir de la marque Xbox se joue maintenant, et il pourrait bien être très différent de ce que nous avons connu.

Foire Aux Questions (FAQ)

La prochaine génération de Xbox est-elle annulée ?

Officiellement, non. Microsoft affirme continuer à investir activement dans le développement de ses futures consoles. Cependant, la rumeur suggère que les plans initiaux pour une sortie en 2026 sont au point mort et qu'une réorientation stratégique est en cours.

Pourquoi les ventes de Xbox Series X|S sont-elles si faibles ?

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : une concurrence très forte de la part de la PlayStation 5, un catalogue d'exclusivités jugé moins attractif par une partie du public, et une stratégie Game Pass qui, si elle est populaire, pourrait paradoxalement freiner l'achat de nouvelles consoles, les joueurs pouvant accéder au catalogue sur PC ou via le cloud.

L'abandon des consoles serait-il une mauvaise nouvelle pour les joueurs ?

À court terme, cela permettrait à plus de joueurs d'accéder aux jeux Xbox sur d'autres plateformes. Cependant, à long terme, la disparition d'un acteur majeur du marché des consoles réduirait la concurrence, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix et une baisse de l'innovation chez les constructeurs restants. La plupart des analystes s'accordent à dire que la présence de trois constructeurs forts est bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème.