Février 2026 s'annonce comme un mois charnière pour les abonnés du service de Microsoft. La firme de Redmond vient de détailler la première salve de titres qui viendront enrichir le catalogue du Xbox Game Pass, et la liste est particulièrement impressionnante.

Entre des blockbusters récents, des suites très attendues disponibles dès leur lancement, et des pépites indépendantes, l'offre se veut aussi variée que percutante, visant clairement à consolider sa base d'utilisateurs et à justifier l'abonnement.

Quels sont les blockbusters à ne pas manquer ?

La tête d'affiche est sans conteste l'arrivée d'Avatar: Frontiers of Pandora le 17 février. Le jeu d'action-aventure en monde ouvert d'Ubisoft plonge les joueurs sur la lune de Pandora, offrant une expérience visuelle saisissante. Cette intégration rapide confirme la volonté de Microsoft de proposer des titres majeurs peu de temps après leur sortie.

Autre poids lourd, High on Life 2, qui sera disponible dès sa sortie le 13 février. Cette suite promet encore plus d'humour décalé et d'action frénétique. Enfin, le RPG fantastique Avowed d'Obsidian rejoint le catalogue Game Pass Premium le 17 février, une excellente nouvelle pour les fans du studio et du monde d'Eora.

Les RPG et les titres cultes sont-ils à l'honneur ?

Absolument. Les amateurs de jeux de rôle seront servis avec l'intégration de Kingdom Come Deliverance le 13 février. Ce RPG en monde ouvert, réputé pour son réalisme historique, offre une immersion profonde dans la Bohême médiévale. C'est une occasion parfaite pour découvrir ce titre exigeant qui a marqué les esprits.

À ses côtés, Final Fantasy II est déjà disponible, apportant sa touche de nostalgie à la sélection. Mais la surprise vient surtout du spin-off déjanté Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, qui transforme le personnage culte de Goro Majima en pirate des temps modernes. Une proposition aussi inattendue que rafraîchissante pour la saga.

Quelles sont les autres surprises du catalogue ?

Au-delà des têtes d'affiche, le Xbox Game Pass continue de surprendre avec des expériences plus originales. On note l'arrivée de Madden NFL 26 le 5 février pour les fans de sport, mais aussi des titres comme Relooted, un jeu de casse afrofuturiste, ou Roadside Research, une simulation où des aliens gèrent une station-service.

Pour les plus jeunes, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship débarque également le 5 février. Du côté des départs, la logique est respectée : un seul jeu quitte le service ce mois-ci, Madden NFL 24, qui sera retiré le 15 février pour laisser sa place à son successeur direct. Les joueurs ont donc encore quelques jours pour en profiter.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les plus gros jeux qui arrivent sur le Game Pass en février 2026 ?

Les sorties les plus notables sont sans aucun doute Avatar: Frontiers of Pandora (17 février), High on Life 2 (disponible day one le 13 février), et le RPG acclamé Kingdom Come: Deliverance (13 février). Le spin-off Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, déjà disponible, est également un ajout majeur.

Un jeu quitte-t-il le service ce mois-ci ?

Oui, un seul jeu est prévu pour quitter le catalogue du Game Pass. Il s'agit de Madden NFL 24, qui sera retiré le 15 février 2026. Ce départ est logique puisqu'il est immédiatement remplacé par la nouvelle itération de la franchise, Madden NFL 26.

Ces nouveaux jeux sont-ils disponibles sur toutes les plateformes (Cloud, Console, PC) ?

La grande majorité des titres annoncés sont disponibles sur Cloud, Console (Xbox Series X|S) et PC. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier la fiche de chaque jeu, car certaines disponibilités peuvent varier, notamment pour les titres plus anciens ou les offres spécifiques comme le Game Pass Premium pour Avowed.