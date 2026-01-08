Le mois de janvier 2026 s'annonce particulièrement généreux pour les abonnés Amazon Prime. Le géant du e-commerce continue d'enrichir son offre gaming via son service Amazon Luna, l'héritier de Prime Gaming. Au programme ce mois-ci : une sélection de 11 titres à conserver définitivement et un catalogue de 12 jeux en cloud gaming, de quoi satisfaire un large public de joueurs sans surcoût.

Quelle est la star du catalogue de janvier 2026 ?

Sans conteste, le titre phare de ce début d'année est Sid Meier’s Civilization VI. Disponible dès maintenant sur l'Epic Games Store pour les membres Prime, ce monument de la stratégie au tour par tour est un ajout de très grande valeur. La véritable force de cette sélection de jeux offerts réside dans leur accessibilité : une fois réclamés, ils appartiennent au joueur pour de bon.

Contrairement à d'autres services par abonnement, il n'est pas nécessaire de rester abonné pour continuer à en profiter. C'est un avantage majeur qui transforme chaque mois l'offre d'Amazon en une véritable occasion de construire sa bibliothèque permanente de jeux sur PC.

Comment sont répartis les jeux à télécharger ?

Amazon a opté pour un calendrier échelonné tout au long du mois de janvier afin de maintenir l'intérêt de ses utilisateurs. Cette stratégie de distribution étalée est une marque de fabrique du service Prime Gaming, incitant les abonnés à revenir régulièrement. Les jeux sont activables sur différentes plateformes comme GoG ou l'application Amazon Games.

La sélection panache des titres variés, allant de la simulation aux jeux d'aventure, avec une belle place accordée aux productions indépendantes et aux classiques. Voici la liste complète des jeux à récupérer :

Dès maintenant : Sid Meier’s Civilization VI [Epic Games Store]

Sid Meier’s Civilization VI [Epic Games Store] 6 janvier : Reflections of Life : Dark Architect Collector’s Edition [Amazon Games]

Reflections of Life : Dark Architect Collector’s Edition [Amazon Games] 15 janvier : Brigador: Up-Armored Deluxe, Gunslugs: Rogue Tactics, DeathKeep [GoG]

Brigador: Up-Armored Deluxe, Gunslugs: Rogue Tactics, DeathKeep [GoG] 22 janvier : Harold Halibut, D&D Stronghold: Kingdom Simulator [GoG]

Harold Halibut, D&D Stronghold: Kingdom Simulator [GoG] 23 janvier : Brigador: Up-Armored Edition [GoG]

Brigador: Up-Armored Edition [GoG] 29 janvier : Al-Qadim: The Genie’s Curse, Technotopia, ELDERBORN [GoG]

Que propose l'offre cloud gaming ce mois-ci ?

En parallèle des titres à télécharger, le service Amazon Luna renforce son offre de cloud gaming avec douze jeux accessibles en streaming. Cette option permet de jouer instantanément à des titres exigeants sur de nombreux appareils, sans installation ni besoin d'un matériel puissant.

Le catalogue en streaming inclut des noms prestigieux comme Alan Wake et Death Stranding Director's Cut, mais aussi des expériences plus originales telles que Hot Wheels Unleashed 2 et Trepang2. Seule une connexion internet stable est requise pour profiter de ces jeux, qui viennent compléter une offre déjà très solide pour les abonnés Prime.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les jeux Amazon Luna sont-ils vraiment gratuits ?

Oui, pour tous les membres disposant d'un abonnement Amazon Prime actif. Les 11 jeux à télécharger ce mois-ci sont ajoutés de manière définitive à votre bibliothèque personnelle, même si vous décidez de mettre fin à votre abonnement Prime par la suite.

Faut-il un PC puissant pour jouer aux jeux en cloud gaming ?

Non, c'est tout l'avantage du cloud gaming. Les jeux tournent sur les serveurs d'Amazon. Vous n'avez besoin que d'un appareil compatible (PC, Mac, smartphone, tablette, etc.) et d'une connexion internet suffisamment rapide et stable pour recevoir le flux vidéo du jeu.

Comment récupérer les jeux de janvier 2026 ?

Pour réclamer les jeux offerts, il suffit de vous rendre sur la page dédiée à Amazon Luna ou Prime Gaming sur le site d'Amazon avec votre compte Prime. Vous pourrez alors lier vos comptes (Epic Games Store, GoG) et ajouter les jeux à vos bibliothèques respectives en quelques clics.