Microsoft a partagé sa liste pour la première vague du Xbox Game Pass de novembre. Et c'est du très lourd. Le mois est porté par l'arrivée, dès son lancement, du mastodonte Call of Duty: Black Ops 7.

C'est une confirmation majeure de la nouvelle stratégie de l'entreprise. Mais cette vague apporte aussi son lot de jeux indépendants très attendus, tout en préparant la sortie douloureuse d'un titre d'envergure.

Quand arrive Call of Duty: Black Ops 7 ?

C'est l'information principale. Le FPS de Treyarch sera disponible le 14 novembre, jour de sa sortie mondiale, sur le Xbox Game Pass. C'est un gros coup pour Xbox. Attention cependant : il sera réservé aux abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass.





Il sera rejoint dès le 5 novembre par Sniper Elite: Resistance (pour les abonnés Premium) et le jeu d'horreur indépendant très attendu, Dead Static Drive ("day one").

Quels sont les autres jeux notables de cette vague ?

La liste est longue pour cette première vague de novembre. On note plusieurs arrivées "day one" :

Dead Static Drive (Cloud, Console, PC) – 5 novembre

(Cloud, Console, PC) – 5 novembre Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 6 novembre

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 6 novembre Whiskerwood (PC) – 6 novembre

(PC) – 6 novembre Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 11 novembre

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 11 novembre Winter Burrow (Cloud, Console, PC) – 12 novembre



D'autres jeux rejoignent aussi le catalogue, notamment Lara Croft and the Temple of Osiris (11 novembre), Voidtrain (7 novembre), Great God Grove (11 novembre) et Relic Hunters Legend (12 novembre).

Quels sont les jeux qui quittent le service ?

Comme annoncé précédemment, plusieurs jeux quittent le Game Pass ce mois-ci. Et celui-ci fait mal. Le 15 novembre, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl quittera le catalogue. C'est une sortie frustrante pour les abonnés, un an après son arrivée en exclusivité temporaire sur console Xbox. Ce départ coïncide avec la fin de cette exclusivité, juste avant sa sortie attendue sur PS5.



Parmi les autres départs notables, on trouve :

Football Manager 2024 (PC)

(PC) Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Frostpunk (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Spirittea (Cloud, Console, PC)

Foire Aux Questions (FAQ)

Call of Duty: Black Ops 7 est-il pour tous les abonnés Game Pass ?

Non. Il sera disponible "day one" (14 novembre) uniquement pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass. Les abonnés aux offres Essentiel ou Premium (console) n'y auront pas accès.

Pourquoi S.T.A.L.K.E.R. 2 quitte-t-il le Game Pass ?

Le jeu était une exclusivité temporaire sur console Xbox. Son contrat d'un an avec le Game Pass arrive à terme, et le jeu est désormais attendu sur PlayStation 5.

Quels sont les nouveaux noms des abonnements Game Pass ?

Microsoft a récemment augmenté ses prix et changé les noms de ses offres. Les anciennes formules "Standard" et "Core" sont désormais remplacées par "Game Pass Essentiel" et "Game Pass Premium". Les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass gardent leurs noms.