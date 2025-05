Les abonnés au service de jeu par abonnement de Microsoft peuvent se réjouir : le programme de mai 2025 pour le Xbox Game Pass est désormais connu et il promet de belles heures de jeu. Avec treize ajouts confirmés, incluant des sorties attendues et des titres de genres variés, l'offre continue de s'enrichir sur toutes les plateformes compatibles.

DOOM: The Dark Ages en tête d'affiche des nouveautés de mai

L'annonce la plus marquante de ce mois de mai est sans conteste l'arrivée de DOOM: The Dark Ages dans le catalogue du Xbox Game Pass. Ce nouvel opus de la franchise iconique de FPS brutal est très attendu par la communauté. Sa disponibilité dès sa sortie sur le service constitue un argument de poids pour les abonnés. Il sera accessible sur les consoles Xbox Series X|S, PC, et également via le Cloud Gaming, permettant aux joueurs de se plonger dans son univers infernal sans surcoût.

La liste complète des 13 jeux de mai 2025 sur le Game Pass

Outre "DOOM: The Dark Ages", douze autres jeux viennent garnir le Xbox Game Pass en mai 2025. Voici la liste des titres annoncés, avec leurs plateformes de disponibilité (Console, PC, Cloud) et leurs dates d'arrivée prévues au cours du mois. Microsoft a une fois de plus cherché à offrir une sélection diversifiée pour satisfaire tous les types de joueurs abonnés à son service Xbox.

Jeux du Xbox Game PAss de mai sur consoles

Anno 1800 - 1er mai ( Ultimate et Standard)

Call of Duty : Modern Warfare II - 1er mai ( Ultimate)

Dredge - 6 mai ( Ultimate et Standard)

Dragon Ball Xenoverse 2 - 7 mai (Ultimate et Standard)

Dungeons of Hinterberg - 7 mai (Standard. Déjà disponible dans Ultimate et PC Game Pass)

Flintlock : The Siege of Dawn - 7 mai Standard. Déjà disponible dans Ultimate et PC Game Pass)

Metal Slug Tactics - 7 mai (Standard. Déjà disponible dans Ultimate et PC Game Pass)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed - 8 mai ( Ultimate et Standard)

Revenge of the Savage Planet - 8 mai Ultimate)

Warhammer : Vermintide 2 - 13 mai ( Ultimate et Standard)

DOOM : The Dark Ages - 15 mai ( Ultimate)

Kulebra and the Souls of Limbo - 16 mai (Ultimate)

Firefighting Simulator : The Squad - 20 mai ( Ultimate et Standard)

Police Simulator : Patrol Officers - 20 mai ( Ultimate et PC Game Pass)

to a T - 28 mai ( Ultimate)

Spray Paint Simulator - date inconnue ( Ultimate)

Jeux du PC Game Pass de mai

Anno 1800 - 1er mai

Call of Duty : Modern Warfare II

Dredge - 6 mai

Dragon Ball Xenoverse 2 - 7 mai

Revenge of the Savage Planet - 8 mai

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed - 8 mai

DOOM : The Dark Ages - 15 mai

Kulebra and the Souls of Limbo - 16 mai

Firefighting Simulator : The Squad - 20 mai

Police Simulator : Patrol Officers - 20 mai

to a T - 28 mai

Spray Paint Simulator - date inconnue

Jeux du Xbox Game Pass de mai (Cloud)



Anno 1800 - 1er mai

Call of Duty : Modern Warfare II - 1er mai

Dredge - 6 mai

Dragon Ball Xenoverse 2 - 7 mai

Revenge of the Savage Planet - 8 mai

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed - 8 mai

Warhammer : Vermintide 2 - 13 mai

DOOM : The Dark Ages - 15 mai

Kulebra and the Souls of Limbo - 16 mai

Firefighting Simulator : The Squad - 20 mai

Police Simulator : Patrol Officers - 20 mai

Ce qu'il faut retenir pour les abonnés Xbox Game Pass

Ce mois de mai 2025 s'annonce donc comme une période faste pour les détenteurs d'un abonnement au Xbox Game Pass. L'arrivée de titres d'envergure comme DOOM: The Dark Ages aux côtés d'une douzaine d'autres jeux de genres variés pour console, ordinateur et Cloud Gaming confirme la volonté de Microsoft de maintenir un catalogue attractif et régulièrement renouvelé. Les joueurs auront de nombreuses heures de découverte et de divertissement devant eux, renforçant la proposition de valeur de ce service de jeux vidéo par abonnement.