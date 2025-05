Le catalogue du Xbox Game Pass prend un coup de jeune avec une touche de nostalgie. Microsoft vient en effet de lancer "Retro Classics". L'espace est dédié aux jeux rétro. Fruit d'une alliance avec Antstream Arcade, plateforme experte en retrogaming proposé en streaming, "Retro Classics" met à l'honneur l'héritage d'Activision. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de Microsoft de préserver le patrimoine du jeu vidéo.

Retro Classics : 61 pépites Activision pour commencer

Les abonnés Game Pass, tous niveaux confondus, peuvent y plonger dès maintenant. L'offre initiale est conséquente. Elle regroupe 61 titres emblématiques d'Activision. Des jeux qui ont marqué les années 80 et 90. On y retrouve des légendes. Commando. Grand Prix. Kaboom!. Le célèbre Pitfall!. Ou encore Mech Warrior 2: 31st Century Combat. Certains ont près de 45 ans. La sélection ratisse large. Atari 2600 en force. Mais aussi des titres PC DOS, Amiga, Mega CD / Sega CD, SNES, et même PlayStation (PSX). Voici la liste complète pour les collectionneurs et les curieux :

Activision Prototype #1 (Atari 2600)

The Adventures of Willy Beamish (Amiga)

The Adventures of Willy Beamish (Mega CD / Sega CD)

Atlantis (Atari 2600)

Atlantis II (Atari 2600)

Barnstorming (Atari 2600)

Baseball (Atari 2600)

Beamrider (Atari 2600)

Bloody Human Freeway (Atari 2600)

Boxing (Atari 2600)

Bridge (Atari 2600)

Caesar II (PC DOS)

Checkers (Atari 2600)

Chopper Command (Atari 2600)

Commando (Atari 2600)

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood (PC DOS)

Cosmic Ark (Atari 2600)

Crackpots (Atari 2600)

The Dagger of Amon Ra (PC DOS)

Decathlon (Atari 2600)

Demon Attack (Atari 2600)

Dolphin (Atari 2600)

Dragster (Atari 2600)

Enduro (Atari 2600)

Fathom (Atari 2600)

Fire Fighter (Atari 2600)

Fishing Derby (Atari 2600)

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist (PC DOS)

Freeway (Atari 2600)

Frostbite (Atari 2600)

Grand Prix (Atari 2600)

H.E.R.O. (Atari 2600)

Kaboom (Atari 2600)

Laser Blast (Atari 2600)

Mechwarrior (SNES)

Mechwarrior 2 (PlayStation)

Megamania (Atari 2600)

Pitfall (Atari 2600)

Pitfall II: Lost Caverns (Atari 2600)

Police Quest (Amiga)

Pressure Cooker (Atari 2600)

Quest for Glory I (PC DOS)

Riddle of the Sphinx (Atari 2600)

River Raid (Atari 2600)

River Raid II (Atari 2600)

Robot Tank (Atari 2600)

Sky Jinks (Atari 2600)

Space Quest II (Amiga)

Space Quest 6: Roger Wilco in the Spinal Frontier (PC DOS)

Space Treat Deluxe (Atari 2600)

Spider Fighter (Atari 2600)

Star Voyager (Atari 2600)

Tennis (Atari 2600)

Thwocker (Atari 2600)

Title Match Pro Wrestling (Atari 2600)

Torin’s Passage (PC DOS)

Trick Shot (Atari 2600)

Vault Assault (Atari 2600)

Venetian Blinds (Atari 2600)

Zork I (PC DOS)

Zork Zero (PC DOS)

Et ce n'est qu'un début. Microsoft promet des ajouts mensuels. D'autres classiques d'Activision et de Blizzard viendront étoffer ce catalogue. L'objectif : plus de 100 titres à terme sur ce service Xbox.

Le rétro modernisé : sauvegardes, succès et défis

"Retro Classics" ne se contente pas d'émuler ces vieux jeux. Le service cherche à moderniser l'expérience. Comment ? Via une application dédiée, accessible sur le Game Pass. Elle intègre plusieurs ajouts appréciables. Les joueurs pourront s'affronter dans des défis communautaires. Ils compareront leurs scores sur des classements mondiaux. De nouveaux modes de jeu et des classements de high-scores sont aussi prévus. Les chasseurs de G ne sont pas oubliés. Des succès Xbox sont intégrés. Mais la vraie révolution pour ces titres anciens, c'est la sauvegarde. Il sera possible de sauvegarder sa progression n'importe quand. Et de reprendre sa partie plus tard. Une fonction basique aujourd'hui. Mais inexistante à l'époque pour la plupart de ces jeux. Un vrai confort pour (re)découvrir ces classiques du jeu vidéo.

Accès et vision : la préservation du jeu selon Microsoft

Comment profiter de "Retro Classics" ? C'est simple. Le service est disponible pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Dès maintenant. Sur consoles Xbox, évidemment. Mais aussi sur PC, via l'application Xbox. Et ce n'est pas tout. Grâce au cloud gaming, ces jeux rétro sont accessibles sur d'autres écrans. Smart TV LG et Samsung compatibles. Appareils Amazon Fire TV. Et même les casques Meta Quest. Une large accessibilité. Pour Microsoft, c'est un "engagement envers la préservation des jeux et leur rétrocompatibilité". C'est aussi une manière d'exploiter l'énorme catalogue d'Activision Blizzard, racheté il y a quelques années. Pour fêter ce lancement, une offre spéciale est en cours. Les membres Game Pass peuvent accéder au catalogue complet d'Antstream Arcade (plus de 1300 jeux) pour 9,99 € la première année. Attention, l'offre prend fin le 4 juin. Steve Cottam, PDG d'Antstream, est enthousiaste. Il se dit "ravi d'apporter des décennies de jeux emblématiques à un public moderne et fier que Xbox ait fait confiance à la plateforme propriétaire d'Antstream pour rendre cela possible."