Entre les licenciements massifs, la sortie de ses jeux sur PlayStation et le succès de la console portable ROG Ally, beaucoup voyaient déjà Microsoft abandonner le navire des consoles de salon.

Mais la rumeur vient d'être tuée dans l'œuf, et de la plus officielle des manières. Non, Xbox n'est pas mort. Mieux, son successeur est déjà en gestation.

Comment Microsoft a-t-il mis fin aux spéculations ?

Face aux rumeurs insistantes qui voyaient déjà Microsoft abandonner le marché des consoles, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a mis les points sur les 'i'. Dans une interview accordée au magazine Variety, elle a été catégorique : « Nous sommes à 100% tournés vers l'avenir. Nous avons notre machine de prochaine génération en développement. »





Elle a même précisé que les équipes travaillaient déjà sur des « prototypes et des concepts de design », en collaboration avec leur partenaire historique AMD. Un message clair destiné à rassurer une communauté de joueurs inquiète et à affirmer que la stratégie matérielle de Xbox est toujours d'actualité.

La ROG Xbox Ally est-elle le futur de la Xbox ?

Alors, quel est l'avenir ? Une flotte de consoles portables comme la ROG Xbox Ally ? Pas tout à fait. Sarah Bond a précisé que ces partenariats matériels avec des constructeurs tiers comme Asus étaient vus comme une opportunité « en complément » du futur matériel maison, et non comme un remplacement.





Microsoft entend donc jouer sur les deux tableaux : continuer à produire ses propres consoles de salon pour les joueurs les plus exigeants, tout en proposant des alternatives nomades pour toucher un public plus large et plus "casual". Le succès en rupture de stock de la ROG Ally a visiblement validé cette stratégie d'ouverture.

À quoi peut-on s'attendre pour cette future console ?

Si Sarah Bond est restée avare en détails, les rumeurs les plus insistantes autour de la prochaine génération, souvent désignée par le nom de code "Magnus", dessinent le portrait d'une machine de guerre. Prévue pour fin 2026 ou début 2027 afin de devancer la PS6, elle serait conçue pour atteindre un objectif clair : la 4K native à 120 Hz avec Ray Tracing activé. Pour y parvenir, elle embarquerait une architecture surpuissante :

Un APU basé sur l'architecture Zen 6 d'AMD.

d'AMD. Un GPU de nouvelle génération RDNA 5 .

. De la mémoire GDDR7.

Des spécifications qui la placeraient au niveau d'une carte graphique très haut de gamme comme la RTX 5080, pour un prix qui pourrait avoisiner les 800 $.

Foire Aux Questions (FAQ)

La prochaine Xbox est-elle officiellement annoncée ?

Non. Sarah Bond a confirmé que la console est "en développement", ce qui est différent d'une annonce officielle. Aucun nom, design, prix ou date de sortie précis n'ont été communiqués par Microsoft.

Microsoft va-t-il arrêter de faire des consoles de salon ?

Non, c'est précisément ce que ce démenti vient clarifier. Microsoft continue bien de développer sa propre lignée de consoles de salon, en parallèle de ses partenariats sur le marché des consoles portables.

Quand la prochaine Xbox sortira-t-elle ?

Aucune date officielle n'a été donnée. Les rumeurs les plus crédibles tablent sur une sortie fin 2026 ou début 2027, afin de prendre de vitesse la future PlayStation 6 de Sony.