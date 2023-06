Si vous attendiez d'autres jeux de Microsoft sur la console Xbox One, c'est une mauvaise nouvelle. Microsoft a finalement décidé de mettre un terme au développement de nouveaux jeux pour sa console veille de presque dix ans.

Dans un entretien accordé à Axios, Matt Booty, le responsable de Microsoft Studios, assume une transition somme toute logique. Il indique que le temps est venu de se concentrer uniquement sur le développement de titres pour les consoles de 9e génération.

Autrement dit, et du côté des consoles, la priorité est donnée à la console de jeu Xbox Series X, sans oublier ni mettre de côté sa déclinaison moins puissante Xbox Series S.

Avec un peu de mauvaise foi

Matt Booty indique qu'aucune équipe en interne ne travaille actuellement sur des jeux pour les consoles de l'ancienne génération, en dehors de la prise en charge des jeux en cours comme Minecraft.

Il ajoute en outre que les titres pour les consoles de 9e génération de Microsoft sont jouables sur la console Xbox One de 8e génération, grâce au cloud gaming et Xbox Cloud Gaming. C'est tout de même un peu tiré par les cheveux.

À voir si le choix de Microsoft sera suivi par d'autres éditeurs de jeux vidéo. Le récent et plébiscité Diablo IV est par exemple disponible sur Xbox One, en plus de Xbox Series X et S pour les consoles de Microsoft. Un titre de Blizzard… que Microsoft tente de racheter.

La Xbox One surpassée par la PS4 pour les ventes

C'est dans le cadre de la procédure de rachat d'Activision Blizzard pour environ 69 milliards de dollars, via un document transmis à l'autorité de la concurrence du Brésil, que Microsoft avait reconnu que les ventes de Sony avec la PS4 ont été plus de deux fois plus importantes que celles de Xbox One.

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est actuellement contrarié par les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, alors que la Commission européenne a par exemple donné son feu vert.