La guerre des consoles est terminée, et c'est Microsoft qui le dit. Alors que les ventes des Xbox Series peinent face à la PS5, la firme de Redmond prépare sa prochaine machine. Et ce ne sera pas une simple console.

Selon des rumeurs insistantes et des déclarations de la présidente de Xbox, Sarah Bond, le futur de la marque est un "PC de salon", une machine hybride sous Windows pensée pour être "premium".

C'est quoi cette nouvelle stratégie "premium" ?

Sarah Bond a donné le ton : la prochaine Xbox offrira une "expérience très premium, très haut de gamme".

Elle a pointé du doigt les consoles portables comme la ROG Xbox Ally X (vendue 900€) comme un exemple de cette vision. Le message est clair : fini la course au prix le plus bas, Microsoft vise les joueurs exigeants. Cette machine, attendue pour 2027, tournerait sur une version customisée de Windows 11, optimisée pour la manette et le salon.

On pourra vraiment jouer aux jeux PlayStation sur Xbox ?

C'est la conséquence la plus folle. Si la console est un PC Windows, elle pourra accéder aux boutiques PC comme Steam ou l'Epic Games Store.

Et que trouve-t-on sur Steam ? Les portages PC de God of War, The Last of Us, ou Spider-Man. Techniquement, oui, vous pourrez jouer à des jeux PlayStation sur la prochaine Xbox. C'est la fin de la notion même d'exclusivité, un point confirmé par Sarah Bond qui juge cette vision "désuète".

Quel est le plan de Microsoft ?

Microsoft abandonne la guerre du matériel pour gagner celle des services. L'objectif est de faire du Game Pass le centre de l'expérience, peu importe l'appareil. La nouvelle Xbox serait la solution "clé en main" pour cet écosystème, offrant le plus grand catalogue de l'histoire (PC, Xbox, Cloud) sans les "tracas" d'un PC (drivers, compilation de shaders). Reste la question du prix : une expérience "premium" sous-entend un tarif "salé", bien au-delà des consoles actuelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

La prochaine Xbox sera-t-elle rétrocompatible ?

Oui, les sources indiquent qu'elle sera entièrement compatible avec tous les jeux Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 et même de la première Xbox, en plus de l'accès au catalogue PC.

Le multijoueur en ligne sera-t-il toujours payant ?

C'est très peu probable. Si la nouvelle console est fondamentalement un PC Windows pouvant accéder à Steam, imposer un abonnement payant pour le multijoueur (une hérésie sur PC) serait difficilement justifiable.

Quand cette nouvelle console est-elle prévue ?

Les différentes rumeurs et rapports convergent vers une sortie à l'horizon 2027. Microsoft a cependant encore le temps de peaufiner son logiciel d'ici là.