Les partisans d'une Xbox forte de ses exclusivités vont devoir faire leur deuil. La rumeur est devenue une doctrine officielle. Sarah Bond, la présidente de Xbox, a confirmé dans une interview fracassante que Microsoft n'avait aucune intention de revenir en arrière : le concept même d'exclusivité est désormais considéré comme "obsolète".

Qu'a dit exactement Sarah Bond ?

Interrogée par Mashable, Sarah Bond n'a pas mâché ses mots. "Les plus grands jeux du monde sont disponibles partout. Regardez Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Roblox… Ce sont eux qui font vivre les communautés". Pour elle, l'idée de "verrouiller ces jeux à un seul magasin ou un seul appareil apparaît comme obsolète pour la plupart des gens".





Le message est clair : l'avenir est au multiplateforme, où les joueurs peuvent se retrouver "peu importe la plateforme qu'ils utilisent".

Pourquoi Microsoft abandonne-t-il cette stratégie ?

Ce n'est pas un hasard si Bond cite des jeux-services. Pour Microsoft, la guerre des consoles ne se gagne plus en vendant des machines grâce à un jeu unique, mais en diffusant ses services, comme le Game Pass, au plus grand nombre. Cette stratégie a déjà commencé avec la sortie de jeux comme Sea of Thieves sur PS5 et le succès de la console portable ROG Xbox Ally X.





Pour Microsoft, une console portable partenaire est désormais considérée comme une "autre façon de jouer", au même titre que le PC ou le cloud. L'ancien patron de PlayStation, Shawn Layden, avait d'ailleurs abondé dans ce sens, expliquant que dépenser 250 millions de dollars sur un jeu pour le limiter à une seule plateforme était un "talon d'Achille".

Est-ce vraiment la fin de toutes les exclusivités ?

La réalité est nuancée. Si la direction est claire, Microsoft garde quelques cartouches. Des jeux comme Starfield ou la série Halo restent pour l'instant cantonnés à l'écosystème Xbox et PC.

De plus, pour la sortie de Forza Horizon 6 sur PlayStation, un décalage de sortie est prévu, signe que Microsoft espère encore utiliser ses jeux pour stimuler les ventes de ses propres appareils en priorité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels jeux Xbox sont déjà sortis sur PlayStation ?

Microsoft a déjà porté plusieurs de ses jeux, dont Hi-Fi Rush et Sea of Thieves, sur PS5, où ils ont rencontré un certain succès. Cette nouvelle stratégie devrait s'étendre à de futurs jeux, y compris des licences majeures comme Forza.

Cette stratégie ne risque-t-elle pas de tuer les consoles Xbox ?

C'est l'inquiétude de nombreux fans, mais Microsoft parie sur un autre modèle. Sarah Bond a confirmé qu'une console "next-gen" était bien en développement, mais l'objectif n'est plus de forcer les joueurs à acheter une boîte, mais de les intégrer à l'écosystème Xbox (via le Game Pass) quel que soit leur appareil (console, PC, portable, cloud).

Pourquoi Nintendo réussit-il avec les exclusivités ?

C'est la grande exception. Nintendo a une stratégie radicalement opposée qui fonctionne grâce à la puissance unique de ses licences (Mario, Zelda, Pokémon) qui se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires et justifient à elles seules l'achat d'une console. Microsoft, dont les exclusivités "maison" ont moins d'impact, choisit une stratégie d'ouverture plus proche de celle des éditeurs tiers.