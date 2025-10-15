C'est une phrase lâchée au détour d'une interview, mais elle pèse des tonnes et résonne comme un coup de fusil dans la guerre des FPS.

Vince Zampella, aujourd'hui à la tête de la franchise Battlefield chez EA, vient de jeter un pavé dans la mare en expliquant la véritable origine de son ancienne création, Call of Duty : « La seule raison pour laquelle Call of Duty existe, c'est parce qu'EA a été c*n ». Une déclaration choc qui révèle les coulisses d'une trahison vieille de plus de vingt ans.

Quelle est l'histoire derrière cette déclaration choc ?

Pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000. Vince Zampella et son équipe du studio 2015 Inc. viennent de livrer un chef-d'œuvre pour le compte d'Electronic Arts : Medal of Honor: Allied Assault. Le jeu est un succès critique et commercial. Mais alors que l'équipe s'attend à travailler sur la suite, EA décide de reprendre le développement en interne, laissant Zampella et ses collègues sur le carreau, avec des bonus non payés.





Se sentant trahis, ils claquent la porte et fondent leur propre studio : Infinity Ward. La suite est une histoire de survie et de revanche.

Comment Activision est-il entré dans l'équation ?

Le tout jeune studio Infinity Ward est au bord de la faillite. Dans un ultime effort, ses fondateurs contactent tous les grands éditeurs de l'époque. Activision répond immédiatement, flairant la bonne affaire. L'éditeur ne veut pas seulement travailler avec l'équipe talentueuse derrière Medal of Honor ; il veut créer un "MOH Killer", un concurrent direct pour abattre la franchise d'EA.





Ce projet secret donnera naissance, en 2003, au premier Call of Duty. Une nouvelle saga est née, fruit d'une dispute et d'une volonté de revanche qui vont redéfinir le paysage du jeu de tir pour les deux décennies à venir.

Quel est le parcours ironique de Vince Zampella ?

L'histoire de Vince Zampella est un véritable roman de l'industrie du jeu vidéo, fait d'alliances et de trahisons. Après avoir créé Call of Duty pour se venger d'EA, il connaîtra lui-même un divorce fracassant avec Activision en 2010, juste après le triomphe de Modern Warfare 2, sur fond de royalties non versées.





Il fonde alors un nouveau studio, Respawn Entertainment, qui créera les succès Titanfall et Apex Legends. Et l'ironie du sort ? Respawn sera finalement racheté par... EA. Aujourd'hui promu à la tête de la franchise Battlefield, Zampella se retrouve à nouveau chez EA, à mener la charge contre Call of Duty, sa propre création née d'une première brouille avec ce même employeur. La boucle est bouclée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Vince Zampella ?

Vince Zampella est une figure majeure de l'industrie du jeu de tir à la première personne (FPS). Il a été le concepteur principal de Medal of Honor: Allied Assault, co-fondateur d'Infinity Ward (créateur de Call of Duty), co-fondateur de Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) et il est aujourd'hui à la tête de la franchise Battlefield chez Electronic Arts.

Quelle était la dispute initiale entre l'équipe de Zampella et EA ?

Après le succès de Medal of Honor: Allied Assault, EA a décidé de développer les suites en interne plutôt que de continuer avec le studio 2015 Inc. où travaillait Zampella. Selon d'anciens membres de l'équipe, EA n'aurait pas payé certains bonus dus pour le travail accompli, ce qui a provoqué le départ d'une vingtaine de développeurs qui ont ensuite fondé Infinity Ward.

Cette rivalité entre Call of Duty et Battlefield est-elle toujours d'actualité ?

Oui, plus que jamais. Après plusieurs années de domination de Call of Duty, le récent lancement de Battlefield 6 a été un succès critique et commercial retentissant, battant des records de fréquentation sur Steam et relançant la compétition entre les deux mastodontes du FPS militaire.