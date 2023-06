Actuellement, la console de jeu Xbox Series X de Microsoft est commercialisée au prix de 499,99 €. À partir du mois d'août prochain, son prix sera revu à la hausse pour passer à 549,99 € en France et plus globalement en Europe. Au mois d'août dernier, c'est la console concurrente PS5 de Sony qui avait connu une hausse de prix de 50 €.

" Nous avons maintenu nos prix pour les consoles pendant de nombreuses années et les avons ajustés pour refléter les conditions de concurrence sur chaque marché ", déclare une porte-parole pour Xbox à The Verge.

La Xbox Series S est épargnée, mais Microsoft va introduire en septembre une Xbox Series S Carbon Black avec SSD de 1 To plus chère à 349,99 € (contre 299,99 € pour la Xbox Series S). Par ailleurs, des marchés comme les États-Unis et le Japon passent entre les mailles du filet.

Première hausse pour Xbox Game Pass

Une toute première hausse de tarification pour les abonnements Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass pour console est également de la partie. Pour le cas de la France, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate passera de 12,99 € par mois à 14,99 € par mois.

L'abonnement Xbox Game Pass pour console ne sera plus à 9,99 € par mois, mais à 10,99 € par mois. En soulignant que l'abonnement Xbox Game Pass pour PC ne sera pas concerné par la hausse tarifaire.

Les nouveaux prix pour Xbox Game Pass seront appliqués dès le mois de juillet prochain (6 juillet) pour les nouveaux abonnés. Les anciens abonnés attendront un moins de plus avant d'être touchés (13 août). Pour un abonnement par le biais d'un code annuel, la nouvelle tarification entrera en vigueur au moment du renouvellement de l'abonnement.

Microsoft avait préparé le terrain

La modification de la tarification du Xbox Game Pass n'est pas en rapport avec la transaction pour le difficile rachat d'Activision Blizzard par Microsoft à 69 milliards de dollars. Elle n'est en outre pas une surprise, compte tenu d'une tendance globale observée avec les abonnements pour du divertissement.

" Nous avons maintenu les prix de nos consoles, de nos jeux et de nos abonnements. Je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement ", avait reconnu Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, lors de la conférence Tech Live du Wall Street Journal en octobre.

" Je pense qu'à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses, mais avant les fêtes de fin d'année, nous avons pensé qu'il était vraiment important de maintenir les prix que nous avons. " C'était donc une question de mois.