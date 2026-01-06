Selon les données rapportées par Christopher Dring, journaliste spécialisé chez The Game Business, les ventes de consoles Xbox ont connu une chute vertigineuse de 39 % en 2025 sur le marché britannique. Un chiffre brutal qui marque tout simplement la pire année jamais enregistrée pour la marque sur ce territoire.

La situation n'est guère plus brillante aux États-Unis, où certaines estimations évoquent un plongeon allant jusqu'à 70 % sur un an. Même la PS5 de Sony, également en recul, affiche une baisse bien plus contenue, de l'ordre de 12 à 19 %, ce qui est logique pour une console en seconde moitié de vie.

Pourquoi les ventes de Xbox dévissent-elles à ce point ?

L'hémorragie des ventes de la Xbox Series X/S s'explique en grande partie par une stratégie que beaucoup jugent paradoxale. Microsoft s'est tiré une balle dans le pied avec plusieurs décisions majeures. D'abord, des hausses de prix successives ont fragilisé l'attractivité des machines. Ensuite et surtout, la firme de Redmond a adopté avec l'énergie du désespoir une stratégie multiplateforme agressive.

En portant ses franchises historiques comme Gears of War, Forza Horizon ou même Halo sur la PlayStation 5 concurrente, Microsoft a scié la branche sur laquelle il était assis. Sarah Bond, la présidente de Xbox, a beau qualifier les exclusivités de concept « dépassé », les joueurs, eux, votent avec leur portefeuille. Le message envoyé est clair : pourquoi s'encombrer d'une Xbox quand ses meilleurs jeux sont disponibles ailleurs, en plus du catalogue Sony ? Il n'y a tout simplement plus de raison d'acheter la console.

Quelle est l'ampleur des dégâts face à la concurrence ?

Les chiffres donnent le vertige et illustrent l'isolement de Microsoft. Au Royaume-Uni, ce sont moins de 280 000 consoles qui ont été écoulées sur toute l'année 2025. À l'échelle mondiale, les estimations placent les ventes totales de Xbox Series entre 27 et 34 millions d'unités depuis son lancement fin 2020. C'est un score famélique.

Sales of Xbox consoles were down 39% in the UK during 2025, making it comfortably the worst year on record for Xbox consoles. With the return of favourite Xbox franchises in 2026, might things improve this year? — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 2, 2026

En comparaison, la PS5 caracole avec plus de 86 millions d'unités vendues, et même la Nintendo Switch 2, sortie il y a quelques mois à peine, affiche déjà plus de 12 millions d'exemplaires. Le constat est sans appel : la Xbox Series est en passe de faire un score inférieur à celui de la Xbox One, qui avait déjà marqué un net recul avec 58 millions sur l'ensemble de sa carrière. On assiste à un véritable naufrage en cours.

2026 peut-elle inverser la tendance pour Microsoft ?

Microsoft mise énormément sur 2026 pour tenter de relever la tête. Le constructeur prévoit le retour de ses franchises phares comme Fable, Gears of War: E-Day ou encore les nouveaux Halo et Forza Horizon. Mais la question demeure : ces titres suffiront-ils à relancer la machine, surtout si la plupart finissent par sortir aussi chez la concurrence ? Le doute est permis, surtout que la marque est fragilisée par une année 2025 désastreuse en termes d'image, marquée par des vagues de licenciements et l'annulation de projets très attendus.

Alors que même une licence aussi puissante que Call of Duty montre des signes d'essoufflement, l'avenir du hardware Xbox semble plus incertain que jamais. Les rumeurs d'une console hybride Xbox/PC pour 2027 se multiplient, mais il est difficile d'imaginer comment Microsoft pourrait convaincre les joueurs de revenir après une telle perte de confiance. L'année 2026 sera donc décisive : celle du sursaut ou du point de non-retour, notamment sur des marchés clés comme le Royaume-Uni.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les ventes de PS5 sont-elles aussi en baisse ?

Oui, la PlayStation 5 connaît également un ralentissement de ses ventes au Royaume-Uni, avec une baisse de 12 % à 19 % sur la même période. Cependant, cette diminution est considérée comme plus logique pour une console qui entre dans la seconde moitié de son cycle de vie, et elle reste sans commune mesure avec l'effondrement de 39 % subi par la Xbox.

Quelle est la stratégie actuelle de Microsoft pour Xbox ?

La stratégie de Microsoft ne se concentre plus sur la vente de consoles, mais sur la vente de jeux et d'abonnements au Game Pass. En publiant ses jeux majeurs sur d'autres plateformes comme la PlayStation, l'entreprise élargit son audience potentielle mais affaiblit considérablement l'intérêt d'acheter une console Xbox, qui perd ainsi ses exclusivités.

Quels sont les prochains gros jeux attendus sur Xbox ?

Microsoft compte sur le retour de licences très populaires pour dynamiser son écosystème en 2026. Parmi les titres les plus attendus figurent le reboot de Fable, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved et Forza Horizon 6. Reste à voir si ces jeux seront de véritables exclusivités capables de relancer les ventes de hardware.