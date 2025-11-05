La communication de Xbox est en roue libre. Ce lundi 3 novembre, les comptes officiels Xbox UK et US ont publié une image d'une console aplatie avec le mot "Xbouse". Un jeu de mot a priori anodin (Xbox + House).

Mais en France, la traduction est... "bouse". La bourde monumentale a été rapidement supprimée, mais trop tard. Le web francophone s'enflamme, d'autant que le terme était déjà utilisé par les détracteurs de la marque.

Que signifie "Xbouse" ?

L'intention de Microsoft n'était pas malveillante, juste terriblement mal pensée à l'international. En anglais, c'est un jeu de mots entre "Xbox" et "House" (maison). Mais en France, la contraction devient "Xbouse", un terme péjoratif que les joueurs utilisent depuis des années pour désigner la console quand elle déçoit.

Les internautes francophones, hilares, y voient une confirmation involontaire de la part de Microsoft.

Comment une telle erreur est-elle possible ?

Cette bourde monumentale témoigne d'un vrai manque de cohésion et de concertation au sein de la marque. Microsoft est une multinationale, mais cette erreur prouve que les équipes britanniques ou américaines n'ont absolument pas vérifié l'interprétation de leur blague dans d'autres langues.

Cet incident survient alors que Microsoft a massivement licencié ces dernières années, notamment dans ses équipes locales en Europe et en France, centralisant sa communication aux États-Unis.

Une bourde qui tombe au pire moment ?

Cet incident serait anecdotique si Microsoft n'était pas déjà sous le feu des critiques. Les joueurs sont échaudés par les hausses de prix du Game Pass, les fermetures de studios, et une stratégie "tout est Xbox" (smartphones, TV...) qui dilue l'identité de la console.

Une autre publicité récente, mettant en scène un ex-boxeur, a aussi été critiquée, les joueurs détournant le message en "ex-Xboxer" (ancien joueur Xbox). Cette nouvelle gaffe "Xbouse" est la cerise sur le gâteau d'une communication jugée désastreuse.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que voulait dire "Xbouse" pour Xbox ?

Il s'agissait d'un jeu de mots anglais en contractant "Xbox" et "House" (maison). Malheureusement, en français, "bouse" est un terme très péjoratif.

Le post est-il toujours en ligne ?

Non, face à la vague de moqueries, les comptes officiels Xbox (US, UK et Game Pass) ont rapidement supprimé l'image et le sondage associé.

Pourquoi la communication de Xbox est-elle critiquée ?

Cette bourde s'ajoute à un climat de défiance. Les joueurs critiquent les hausses de prix du Game Pass, les fermetures de studios et une stratégie marketing jugée confuse et agressive, qui semble déconnectée des attentes de sa communauté historique.