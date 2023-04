Le groupe Xiaomi n'a pas mis longtemps à présenter sa gamme de smartphones Xiaomi 13 peu après l'annonce du SoC Snapdragon 8 Gen 2 par Qualcomm. Dès fin 2022, il présentait les modèles Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro constituant ses nouvelles références.

La gamme a débarqué en Europe durant le mois de février mais le géant chinois va déjà étoffer sous peu sa gamme avec un nouveau modèle Xiaomi 13 Ultra poussant encore plus loin les qualités mobiles.

Le smartphone sera présenté en Chine le 18 avril mais le fabricant ne résiste pas au plaisir d'en officialiser en avance le design marqué principalement par un énorme bloc photo circulaire comportant 4 modules.

Il sera proposé en plusieurs coloris et les derniers rendus officiels montrent qu'il aura droit à une version blanche avec finition cuir, lui apportant une texture spécifique. La coque sera certifiée IP68 et le smartphone est annoncé avec un châssis particulièrement solide résistant aux torsions.

Une partie photo très aboutie

Dans le grand bloc photo se retrouve, bien visible, la mention Leica qui signale l'optimisation des différents modules. Le capteur principal sera de type Sony IMX989 (déjà présent sur le Xiaomi 12S Ultra de mi-2022) avec son énorme format 1 pouce pour capter un maximum de lumière et de détails.

Xiaomi a déjà pré-annoncé une fonction particulièrement intéressante avec la capacité de ce module de faire varier son ouverture entre f/1,9 et f/4.0. Retrouvera-t-on ici un objectif capable de varier librement entre l'une et l'autre valeur ou bien de proposer l'une ou l'autre valeur à partir du même module ? Il faudra plus de détails pour confirmer la configuration.

Le Xiaomi 13 Ultra proposera en outre 3 modules utilisant un nouveau capteur Sony IMX858 pour de l'ultra grand angle et deux zooms sans perte en x3 et x5. Le smartphone devrait donc être un champion en photo mobile avec aussi à l'avant un module 32 mégapixels.

Configuration premium

Mais ce n'est pas tout puisqu'il embarquera un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage en UFS 4.0. Le tout sera alimenté par une batterie de 4900 mAh associée à une charge filaire de 90W et sans fil de 50W.

Le smartphone proposera en outre un grand affichage 6,7 pouces AMOLED en résolution 2K avec rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Le Xiaomi 13 Ultra offrira Android 13 et la surcouche MIUI 14.

Il reste à connaître son tarif et à savoir s'il pourra être proposé en dehors de la Chine.