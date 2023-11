Le groupe Xiaomi a déjà présenté en Chine sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro armés d'un processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 et qui arriveront plus tard en Europe.

En début d'année prochaine, la firme devrait aussi lever le voile sur la variante Xiaomi 14 Ultra qui poussera les caractéristiques encore plus loin, notamment en photo.

L'an dernier, le Xiaomi 13 Ultra profitait d'un quadruple capteur photo avec un module principal se distinguant par sa double ouverture à f/1,4 ou f/4,0 permettant d'utiliser l'une ou l'autre valeur en fonction du cliché cherché.

Cette fonctionnalité est reprise sur le Xiaomi 14 Pro avec un capteur de 50 mégapixels offrant une ouverture à f/1,42 ou f/4,0.

Après la double ouverture, l'ouverture variable

Le Xiaomi 14 Ultra devrait faire encore mieux en proposant toujours 4 modules photo mais dont le capteur principal profitera d'une ouverture variable offrant plus de paliers.

Le Xiaomi 13 Ultra pousse déjà la qualité photo très loin

Le leaker Digital Chat Station évoque ainsi un module photo qui irait de f/1,6 à f/4,0 avec quatre valeurs permettant d'atteindre 0,5x, 1x, 3,2x et 5x, permettant d'utiliser le même capteur dans différentes configurations.

Une configuration premium

Le Xiaomi 14 Ultra devrait disposer de quatre modules de 50 mégapixels à l'arrière et disposer d'une batterie un peu importante de capacité 5500 mAh avec charge rapide filaire de 120W et sans fil de 50W.

Le smartphone, doté d'un grand écran tactile AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement 120 Hz, devrait aller jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage et embarquer Android 14 avec la nouvelle surcouche HyperOS dévoilée en même temps que la série Xiaomi 14.

Le Xiaomi 14 Ultra pourrait être annoncé vers le mois de mars 2024 si Xiaomi respecte ses habitudes.