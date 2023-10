Xiaomi ne s'en était pas caché : le fabricant voulait être le premier à pouvoir annoncer des smartphones dotés de la nouvelle puce premium Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Dès la présentation du processeur mobile, une pré-annonce a été faite et elle se complète quelques heures plus tard d'une présentation officielle du nouveau smartphone de référence de la marque : le modèle Xiaomi 14.

Le Xiaomi 14 mise sur un affichage 6,36 pouces OLED 1,5 K avec rafraîchissement dynamique de 120 Hz et capable d'atteindre une luminosité maximale record de 3000 nits (contre 1900 nits pour le Xiaomi 13) dans certaines conditions.

L'écran est plan à bordures fines et dispose d'un poinçon centré pour le capteur photo avant. de 32 mégapixels. Les tranches du smartphone sont franches et trahissent une épaisseur d'un peu plus de 8 mm.

Premier smartphone en Snapdragon 8 Gen 3

Il embarque donc le nouveau processeur mobile Snapdragon 8 gen 3 promettant une nouvelle progression significative des performances, avec 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X et une capacité de stockage pouvant grimper jusqu'à 1 To.

Le smartphone est équipé d'un puissant système de refroidissement par chambre à vapeur dont il reste à voir s'il permettra de garder au frais la puce mais qui devrait faire du Xiaomi 14 un bon smartphone gaming.

Il embarque une batterie de 4610 mAh avec charge rapide filaire de 90W et sans fil de 50W (avec sans fil inversé de 10W pour les gadgets), tandis que la coque est certifiée IP68 le protégeant contre les infiltrations d'eau et de poussière mais aussi contre les immersions. A noter que le port USB-C passe à l'USB 3.2 Gen 1 pour des vitesses de transferts améliorées.

Partie photo équilibrée avec Leica

La partie photo n'est pas en reste avec trois modules logés dans son grand bloc photo carré au dos, en profitant toujours des optimisations du partenaire Leica. Le module principal de 50 mégapixels comprend un capteur au ratio 1/1,31 pouce et une ouverture f/1,6 avec lentille Summilux de Leica.

Le module ultra grand angle de 50 mégapixels et ouverture f/2,2 propose 115 degrés d'angle de vision et correspond à un équivalent 14 mm. Enfin, un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé OIS permettra d'atteindre un zoom optique x3,5, soit un équivalent 75 mm.

Le Xiaomi 14 est comme prévu lancé avec Android 14 et la surcouche HyperOS venant remplacer MIUI et que l'on devrait croiser à l'avenir dans une foule de produits, smartphones comme gadgets, avec des passerelles entre eux pour en faciliter la liaison.

Annoncé en Chine, le Xiaomi 14 y dévoile ses tarifs :