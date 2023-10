La nouvelle gamme de smartphone Xiaomi 14 n'a pas mis longtemps à se dévoiler après l'annonce du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et le Xiaomi 14 Pro en constitue le nouveau champion du fabricant chinois en intégrant le meilleur de la technologie mobile.

Cela passe par un grand affichage 6,7 pouces OLED 2K (densité de 552 ppi) avec rafraîchissement dynamique 120 Hz (technologie LTPO) et une capacité à grimper jusqu'à une luminosité record de 3000 nits.

L'écran porte un poinçon centré pour un capteur photo à selfies de 32 mégapixels et la coque est certifiée IP68 le protégeant des éclaboussures, de la poussière et des immersions.

Snapdragon 8 Gen 3 et lentille à ouverture variable

Le Xiaomi 14 Pro intègre le processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. Il est accompagné d'une batterie de 4880 mAh avec une charge rapide filaire de 120W et une charge sans fil de 50W, ainsi qu'une charge sans fil inversée de 10W.

Le bloc photo forme un gros carré au dos du smartphone et comprend trois modules, avec la bonne surprise du capteur principal de 50 mégapixels au ratio 1/1,31 pouce, similaire à celui du Xiaomi 14, à un (gros) détail près : une ouverture variable de f/1,42 à f/4.0 qui permettra de capter plus ou moins de lumière et de jouer sur le flou d'arrière-plan.

Pour le reste, on retrouvera le même capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et angle de vue de 113 degrés et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x3,2.

HyperOS vient remplacer MIUI

Comme le Xiaomi 14, la version Pro optimise son port USB-C en le rendant compatible USB 3.2 Gen 1. Enfin, le Xiaomi 14 Pro est proposé avec Android 14 à bord et la nouvelle surcouche HyperOS venant dorénavant remplacer l'interface MIUI.

Annoncé en Chine (pour l'Europe, il faudra patienter un peu), le Xiaomi 14 Pro affiche les tarifs suivants :

Xiaomi 14 Pro en 12 / 256 Go : 4999 yuans (649 € HT environ)

(649 € HT environ) Xiaomi 14 Pro en 16 / 512 Go : 5499 yuans (713 € HT environ)

(713 € HT environ) Xiaomi 14 Pro en 16 Go / 1 To : 5999 yuans (778 € HT environ)

A noter que Xiaomi a présenté une édition spéciale de son modèle Xiaomi 14 Pro avec...un châssis titane, histoire de ne pas laisser Apple seule à proposer ce matériau haut de gamme sur ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.