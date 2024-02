La série Xiaomi 14 a été dévoilée dès fin 2023 en Chine quand Qualcomm a présenté son nouveau processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3. Ce dernier est au coeur de la gamme de smartphones de référence du géant chinois qui profite du salon MWC 2024 de Barcelone pour annoncer les versions internationales.

Si l'on retrouve le modèle Xiaomi 14 qui constitue la version standard, Xiaomi a troqué le Xiaomi 14 Pro pour un modèle encore plus impressionnant : le Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14, la valeur sûre

Le Xiaomi 14 joue la carte du format un peu plus compact avec son affichage AMOLED 6,36 pouces en résolution 1,5K et son épaisseur de 8,2 mm. Avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3 à bord, il est aussi performant en connectivité cellulaire 5G qu'en connexions sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.4.

Le système de refroidissement IceLoop permettra de maintenir le processeur au frais même pendant de longues sessions de jeu et la batterie de 4610 mAh profite d'une charge rapide filaire 90W et sans fil de 50W.

Le Xiaomi 14 propose trois capteurs photo de 50 mégapixels chacun avec un module principal profitant d'un belle ouverture f/1,6 avec lentille Summilux de Leica. On trouvera également un ultra grand angle et un téléobjectif avec zoom optique x3,5.

Le smarpthone Xiaomi 14, équipé d'Android 14 et pour la première fois de la surcouche HyperOS est annoncé en coloris noir, blanc ou vert aux tarifs de :

Xiaomi 14 en 12 / 256 Go : 999 €

Xiaomi 14 en 12 / 512 Go : 1099 €

Le smartphone est disponible en France dès ce 26 février 2024 sur le site de Xiaomi et en grandes enseignes.

Xiaomi 14 Ultra, champion en photo mobile

Le Xiaomi 14 Ultra est le nouveau fleuron de la série. Tout juste annoncé en Chine il y a quelques jours, il constitue l'offre premium par ses caractéristiques relevées. Cela commence avec un grand affichage AMOLED 6,73 pouces QHD+ avec une dalle micro-incurvée pour mixer les avantages d'une dalle plane et l'effet visuel d'une dalle incurvée.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 est également présent à bord avec un système de refroidissement IceLoop dual-channel qui couvre également le bloc photo afin de conserver la réactivité de l'ensemble en toutes circonstances.

La photo, c'est le point fort du Xiaomi 14 Ultra grâce à son grand bloc circulaire logeant quatre modules photo de 50 mégapixels chacun. Le module principal apporte une ouverture variable et un capteur Sony LYT-900 de 1 pouce qui captera pleinement la lumière et permet des prises de vue nettes même pour des sujets en mouvement.

Un ultra grand angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs, dont un de type périscopique, complètent l'arsenal photographique épaulé par de l'intelligence artificielle et de la photographie computationnelle pour ne jamais manquer les moments importants, toujours avec l'expertise du partenaire Leica.

Le smartphone est capable d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K mais aussi en 4K 120 fps pour conserver toute la fluidité des mouvements.

Xiaomi ajoute en accessoire un kit de photographie pour transformer le Xiaomi 14 Ultra en veritable appareil photo avec poignée et étui dédiés, bouton d'obturation à deux niveaux (mise au point et déclenchement), une commande de zoom et des boutons et molettes personnalisables.

Le smartphone embarque une généreuse batterie de 5300 mAh avec charge rapide filaire de 90W et sans fil de 80W.

Le Xiaomi 14 Ultra sera lancé en coloris noir ou blanc en une configuration mémoire unique de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au tarif de 1499 €. Egalement sous Android 14 avec surcouche HyperOS, il sera disponible à partir du 19 mars 2024.

Le kit de photographie sera pour sa part offert à l'achat du Xiaomi 14 Ultra (jusqu'au 30 avril) puis proposé au prix de 199 €.

Xiaomi précise que ses smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra profiteront de 4 générations de mises à jour Android et de 5 ans de correctifs de sécurité. C'est un peu moins que Google ou Samsung mais cela permet tout de même de voir venir.