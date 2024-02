Après avoir annoncé les smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro en Chine, le fabricant chinois s'apprête à présenter le troisième membre de sa série de référence : le Xiaomi 14 Ultra.

Le nouveau smartphone premium sera présenté le 22 février en Chine, quelques jours avant la présentation des versions internationales le 25 février juste avant le salon MWC 2024.

La date du 22 février est sans doute stratégique, le groupe Huawei devant annoncer un nouveau smartphone pliant Huawei Pocket 2 (format Flip ou clapet) au même moment.

Xiaomi 14 Ultra : la séduction du premium

Le Xiaomi 14 Ultra sera au coeur de l'offensive vers les marchés européens puisqu'il y remplacera le Xiaomi 14 Pro qui restera ainsi une exclusivité du marché chinois. Les caractéristiques sont maintenant bien cernées et l'on peut s'attendre à un affichage 6,73 pouces AMOLED QHD+ avec rafraîchissement 120 Hz dynamique et écran poinçonné pour le capteur photo avant.

Le smartphone embarquera un processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage en UFS 4.0, même si le modèle européen ne devrait aller que jusqu'à 512 Go.

Une partie photo très aboutie

Outre la compatibilité 5G avancée, il profitera des dernières technologies de communication sans fil telles que le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4. La batterie sera généreuse avec une capacité de 5300 mAh associée à une charge rapide filaire de 90W et sans fil de 50W, le tout dans une coque étanche certifiée IP68.

Mias ce qui fera le charme du Xiaomi 14 Ultra, c'est son immense bloc photo circulaire logeant 4 capteurs de 50 mégapixels avec un module principal Sony LYT-900 de 1 pouce, ouverture f/1,6 et OIS.

Le Xiaomi 14 Ultra tournera sous Android 14 et profitera de la nouvelle surcouche HyperOS que le fabricant veut déployer sur de nombreux accessoires et gadgets électroniques pour en faciliter les interactions depuis ses smartphones.

Les coloris seront classiques avec au choix du noir ou du blanc mais la Chine pourrait hériter d'une version spéciale avec châssis titane.

Il sera accompagné d'un ultra grand angle et de deux modules pour le zoom, dont l'un sera un capteur périscopique pour du zoom x5 sans perte. Le prix sur le marché français a déjà fuité : 1499 € pour la version 16 / 512 Go, ce qui le placera dans la catégorie premium.