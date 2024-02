Les détails s'accumulent concernant les versions internationales de la série de smartphones Xiaomi 14. Le fabricant chinois va les présenter lors d'un événement organisé le 25 février, juste avant l'ouverture du salon MWC 2024.

Si l'on trouvera bien le Xiaomi 14 dans la gamme, le Xiaomi 14 Pro sera remplacé par un Xiaomi 14 Ultra dont les détails ne cessent de se préciser au fil des semaines avant sa présentation officielle.

A quoi ressemblera le Xiaomi 14 Ultra ?

Le groupe chinois fera donc le choix de pousser un modèles premium doté d'un grand affichage AMOLED 6,73 pouces QHD+ OLED et d'un puissant processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 exploitant les dernières technologies cellulaires (5G SA) et sans fil (Wifi 7) et utilisant jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Xiaomi 14 Ultra (credit : MySmartPrice)

Il devrait également se distinguer par une solide configuration photo mobile portée par quatre capteurs photo de 50 mégapixels, dont un module principal Sony LYT-900 avec OIS.

Des rendus diffusés par MySmartPrice donnent une idée plus précise du design en montrant un énorme bloc photo circulaire avec ses quatre capteurs et deux flash LED à la base, ainsi que la mention Leica bien visible au centre.

Des prix qui ne surprendront pas

Le style serait donc bien distinct du Xiaomi 14 qui propose trois modules dans un bloc carré aux angles arrondis et une variante luxueuse du Xiaomi 14 Ultra ira jusqu'à utiliser un châssis titane.

Les prix de la gamme commencent également à se clarifier. Le Xiaomi 14 serait ainsi proposé à 1099 € en configuration 12 / 512 Go, plus élevé que celui du Xiaomi 13 à son lancement.

De son côté, le Xiaomi 14 Ultra confirmera son statut premium avec un tarif de 1499 € dans sa configuration 16 / 512 Go, avec des coloris noir ou blanc, ce qui correspond globalement aux attentes.