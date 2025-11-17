Le coup d'envoi du Black Friday 2025 est donné chez Xiaomi ! Jusqu'au 1er décembre inclus, la marque propose une opération mêlant cadeaux, réductions sur des achats groupés et bonus exclusifs via son application.
1. Des coupons de réduction à récupérer
Pour débuter les festivités, Xiaomi met en place des coupons de réduction à récupérer sur des articles spécifiques. Les offres mobiles sont particulièrement à l'honneur : vous pouvez bénéficier d'un coupon de 100 € pour l'achat du Xiaomi 15, et d'une remise de 300 € sur le Xiaomi 15 Ultra (version 16 + 512 Go). En plus de ces coupons, des cadeaux sont également offerts pour l'achat de certains articles.
2. Des cadeaux high-tech dès 599 € d'achat
Xiaomi mise gros sur l'offre "Gift With Purchase" (GWP), qui permet de repartir avec un produit offert en fonction du montant dépensé (hors série Xiaomi 15 / 15T) :
➡️ Dès 599 €, vous avez le choix entre la Redmi Pad SE 8,7" 64 Go ou la Xiaomi Watch S3.
➡️ Dès 699 €, vous pouvez choisir entre la Redmi Pad SE 8,7" 128 Go ou l'aspirateur robot Xiaomi S12.
3. "Buy Together" : des réductions en plus dans le panier
Une autre mécanique intéressante est le "Buy Together". Dès que votre panier atteint un total de 200 €, vous débloquez la possibilité d'ajouter l'un des produits suivants à un prix réduit :
➡️ Le moniteur Xiaomi Monitor A22i 21,5" tombe à 49,99 € (au lieu de 79,99 €).
➡️ La montre Xiaomi Watch 2 s'affiche à 129,99 € (au lieu de 199,99 €).
➡️ Le smartphone d'entrée de gamme Redmi A5 (3 + 64 Go) devient ultra-accessible à 79 € (au lieu de 133 €).
4. L'astuce : des bonus doublés le week-end sur l'appli
L'application Xiaomi Store devient votre meilleure alliée durant ce Black Friday. Un système de bonus cumulables y est mis en place, récompensant chaque tranche de 100 € d'achat. L'astuce est de concentrer ses achats le week-end :
➡️ En semaine : 5 € offerts tous les 100 € dépensés.
➡️ Les week-ends : 10 € offerts tous les 100 € dépensés.
5. D'autres offres pour animer l'événement
En plus de ces promotions phares, l'événement sera rythmé par d'autres opérations. Des ventes flash seront organisées les week-ends sur une sélection de produits, ainsi que des opérations "Point Redemption Flash Sales" pour ceux qui possèdent des points de fidélité Xiaomi. Enfin, les étudiants ne sont pas oubliés et pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à -20 % sur une sélection de produits via la plateforme Unidays.
Parmi les meilleures offres de ce Black Friday, on peut par exemple retrouver :
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Pro à 59,99 € + Redmi Buds 6 Play offerts (1,74" AMOLED, verre 2,5D, 1200 nits, plus de 150 modes sportifs, suivi GPS, surveillance SPO2 et fréquence cardiaque améliorée, autonomie 21 jours...)
- Friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L à 69,99 € + sèche-cheveux ionique H300 offert (friture à l'air chaud / cuisson / yaourt / fruits séchés / décongélation / fermentation, chauffage uniforme 360°, maintien au chaud automatique, planification 24h, accès aux recettes Cloud...)
- Xiaomi Watch 2 Pro (Bluetooth) à 219,99 € + Redmi Buds 6 Play offerts (1,43" AMOLED, GNSS double-bande 5 systèmes, suivi avancé de la santé et de l'entraînement, mesure de la composition corporelle, prise de photos à distance et prévisualisation, +150 modes sport, autonomie jusqu'à 65h...)
- Écran PC gaming Xiaomi Mini LED G Pro 27i à 299,99 € (27" QHD, dalle Mini LED Fast IPS, DisplayHDR 1000, 180Hz, 1 ms, FreeSync, 99% DCI-P3, éclairage ambiant RVB, rotation mode portrait, mode faible lumière bleue...)
- Xiaomi Smart Projector L1 Pro à 299,99 € (Full HD 1080p avec prise en charge 4K, 400 Lumens ISO, Google TV, mise au point et correction de la perspective automatiques, projection jusqu'à 120"...)
- Redmi Note 14 Pro 5G - 256 Go à 303 € + coupon de -20 € pour les nouveaux clients (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- Redmi Pad 2 Pro - 8 + 256 Go à 351 € + coupon de -20 € pour les nouveaux clients (12,1" 2,5K 120Hz, 12 000 mAh, recharge inversée filaire jusqu'à 27W, Snapdragon 7s Gen 4, Dolby Atmos, 4 haut-parleurs, 8MP + 8MP, WiFi 6, Bluetooth 5.4)
- Xiaomi Pad 7 Pro - 256 Go Vert à 431 € + coupon de -20 € pour les nouveaux clients (11,2" 3,2K, max 800 nits, HDR, compatibilité Dolby Vision, Xiaomi HyperAI, Gemini, Snapdragon 8s Gen 3 4nm, 8850 mAh, HyperCharge 67W, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, 50MP, WiFi 7...)
- Xiaomi 15 - 12 + 256 Go Noir à 703 € avec le coupon de -100 € (6,36" AMOLED LTPO 120Hz, max 3200 nits, 5240 mAh, triple caméra Leica 50MP, Xiaomi HyperAI, Snapdragon 8 Elite, IP68, HyperCharge filaire 90W / sans fil 50W...)
- Xiaomi 15T Pro - 12 + 512 Go à 753 € + bonus reprise jusqu'à 100 € + coupon de -20 € pour les nouveaux clients (6,83'' Eye Care AMOLED 1,5K, 144Hz, Gorilla Glass 7i, téléobjectif 5x Pro Leica, Dimensity 9400+, 5500 mAh, HyperCharge filaire 90W et sans fil 50W, IP68, résistance aux chutes renforcée, HyperAI...)
- Xiaomi TV S Mini LED 75" 2025 à 1 099,99 € + TV Box S 2nd Gen et caméra de surveillance extérieure AW300 offertes + coupon de -10% (4K 144Hz, 512 zones de gradation indépendantes, max 1200 nits, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, processeur IA, Google TV, 4K 120Hz MEMC, VRR, FreeSync Premium, WiFi 6...)
L'ensemble de ces promotions est à retrouver dès maintenant sur le site officiel mi.com ou directement dans l’application Xiaomi Store.
