Le coup d'envoi du Black Friday 2025 est donné chez Xiaomi ! Jusqu'au 1er décembre inclus, la marque propose une opération mêlant cadeaux, réductions sur des achats groupés et bonus exclusifs via son application.

1. Des coupons de réduction à récupérer

Pour débuter les festivités, Xiaomi met en place des coupons de réduction à récupérer sur des articles spécifiques. Les offres mobiles sont particulièrement à l'honneur : vous pouvez bénéficier d'un coupon de 100 € pour l'achat du Xiaomi 15, et d'une remise de 300 € sur le Xiaomi 15 Ultra (version 16 + 512 Go). En plus de ces coupons, des cadeaux sont également offerts pour l'achat de certains articles.

2. Des cadeaux high-tech dès 599 € d'achat

Xiaomi mise gros sur l'offre "Gift With Purchase" (GWP), qui permet de repartir avec un produit offert en fonction du montant dépensé (hors série Xiaomi 15 / 15T) :

➡️ Dès 599 €, vous avez le choix entre la Redmi Pad SE 8,7" 64 Go ou la Xiaomi Watch S3.



➡️ Dès 699 €, vous pouvez choisir entre la Redmi Pad SE 8,7" 128 Go ou l'aspirateur robot Xiaomi S12.

3. "Buy Together" : des réductions en plus dans le panier

Une autre mécanique intéressante est le "Buy Together". Dès que votre panier atteint un total de 200 €, vous débloquez la possibilité d'ajouter l'un des produits suivants à un prix réduit :

➡️ Le moniteur Xiaomi Monitor A22i 21,5" tombe à 49,99 € (au lieu de 79,99 €).

➡️ La montre Xiaomi Watch 2 s'affiche à 129,99 € (au lieu de 199,99 €).

➡️ Le smartphone d'entrée de gamme Redmi A5 (3 + 64 Go) devient ultra-accessible à 79 € (au lieu de 133 €).

4. L'astuce : des bonus doublés le week-end sur l'appli

L'application Xiaomi Store devient votre meilleure alliée durant ce Black Friday. Un système de bonus cumulables y est mis en place, récompensant chaque tranche de 100 € d'achat. L'astuce est de concentrer ses achats le week-end :

➡️ En semaine : 5 € offerts tous les 100 € dépensés.

➡️ Les week-ends : 10 € offerts tous les 100 € dépensés.

5. D'autres offres pour animer l'événement

En plus de ces promotions phares, l'événement sera rythmé par d'autres opérations. Des ventes flash seront organisées les week-ends sur une sélection de produits, ainsi que des opérations "Point Redemption Flash Sales" pour ceux qui possèdent des points de fidélité Xiaomi. Enfin, les étudiants ne sont pas oubliés et pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à -20 % sur une sélection de produits via la plateforme Unidays.

Parmi les meilleures offres de ce Black Friday, on peut par exemple retrouver :

L'ensemble de ces promotions est à retrouver dès maintenant sur le site officiel mi.com ou directement dans l’application Xiaomi Store.

