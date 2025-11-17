Clavier gaming filaire Steelseries Apex Pro Mini

Avec sa structure en aluminium, son format compact sans pavé numérique (TKL) et sa technologie mécanique permettant d’activer les touches sans les enfoncer complètement, il offre une meilleure réactivité et une précision accrue.

Le clavier utilise les commutateurs hypermagnétiques réglables OmniPoint 2.0, basés sur des capteurs magnétiques qui assurent une activation instantanée et sans contact. Cette technologie élimine la latence liée au mouvement physique du commutateur grâce à une activation et une désactivation dynamiques des touches selon la distance parcourue, plutôt qu’un point d’actionnement fixe. Elle permet également d’ajuster très précisément la course d’activation au dixième de millimètre : d’une frappe ultra-courte de 0,1 mm à une pression plus prononcée de 4,0 mm, selon vos préférences.

Les touches d’action 2-en-1 offrent la possibilité d’associer deux commandes à une seule touche selon la pression exercée, permettant par exemple d’avancer avec une pression légère puis de sprinter en appuyant davantage, ou de créer des combinaisons personnalisées adaptées à différents jeux.

Le clavier propose plus de dix touches programmables pour ajuster ses commandes selon ses besoins, et l’anti-ghosting limite les activations simultanées non souhaitées pour garantir une saisie fiable. Son rétroéclairage RGB permet une utilisation agréable en faible luminosité tout en donnant la possibilité de personnaliser l’apparence générale.

Le clavier est également équipé d'un câble de deux mètres offrant une marge de placement confortable, et ses touches silencieuses conviennent aux sessions prolongées sans créer de gêne sonore.

Retrouvez le clavier Steelseries Apex Pro Mini à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 23% en ce moment chez Boulanger (prix officiel 199,99 €).

CMF Buds Pro 2 (2025)

Ils intègrent un cadran intelligent personnalisable, une première dans le secteur. D’un simple geste, il permet d’ajuster le volume, de contrôler la lecture ou de gérer la réduction du bruit. Un appui active l’assistant vocal, bascule en mode faible latence ou coupe le micro. Les fonctions du cadran peuvent être configurées selon ses préférences via l’application Nothing X.

La technologie LDAC assure un son précis et détaillé. L’audio spatial 360°, basé sur la fonction HRTF (Head-Related Transfer Function), reproduit une perception sonore plus naturelle pour renforcer l’immersion. Le système est compatible avec de nombreux appareils Bluetooth et bénéficie de l’optimisation Dirac pour une restitution audio plus équilibrée.

La réduction de bruit hybride peut atteindre 50 dB, garantissant une écoute claire et isolée des perturbations extérieures. L’ANC ajuste automatiquement son intensité en fonction des fuites sonores entre l’écouteur et le conduit auditif pour maintenir une isolation efficace.

Les six microphones haute définition associés à la Clear Voice Technology 2.0 analysent plus de 28 millions de modèles de bruit afin de distinguer efficacement la voix de l’environnement. La conception des écouteurs limite également le bruit du vent grâce à une gestion optimisée du flux d’air.

Chaque écouteur dispose d’une batterie de 60 mAh offrant jusqu’à 10 heures d’écoute continue, ou 43 heures avec le boîtier, la charge rapide étant prise en charge.

Enfin, les Buds Pro 2 permettent d’accéder directement à ChatGPT lorsqu’ils sont connectés à un smartphone CMF ou Nothing.

Vous pouvez obtenir les CMF Buds Pro 2 (version 2025) en noir à 39,95 € au lieu de 44,95 € en ce moment sur Amazon dans "autres vendeurs" (prix officiel 64,95 €).

Vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro 4K

Il est équipé de la technologie True 4K, offrant une résolution native de 3840 x 2160 pixels pour une image nette et détaillée. Avec une luminosité de 1 500 lumens ISO, les projections restent visibles et précises même dans une pièce modérément éclairée.

Côté audio, il intègre deux haut-parleurs Harman Kardon de 8W, compatibles avec les formats DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital, assurant un son ample et immersif capable de remplir la pièce.

Le Horizon Pro simplifie l’installation grâce à son système d’adaptation intelligente de l’image, comprenant une correction automatique du trapèze sur ±40° (horizontal et vertical), une mise au point automatique, un alignement de l’image et une détection des obstacles.

L’image bénéficie du moteur Image Engine X-VUE 2.0, de la compensation de mouvement MEMC à 60 Hz pour une meilleure fluidité, ainsi que de la compatibilité HDR10 et HLG, avec un ajustement automatique de la luminosité assisté par l’IA.

Le projecteur fonctionne sous Android TV 10.0 et prend en charge Google Assistant.

Le XGIMI Horizon Pro 4K est actuellement proposé à 699 € au lieu de 1 290,40 €, soit une réduction de 46% chez Boulanger (prix officiel 1 899 €).



