Dès que le groupe Qualcomm aura officialisé son processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 4, pour la première fois gravé en 3 nm, le fabricant chinois Xioami devrait dévoiler de son côté sa nouvelle gamme de smartphones de référence Xiaomi 15.

Quelques informations ont commencé à circuler sur ces appareils mobiles que l'on pourrait découvrir avant la fin de l'année en Chine et un peu plus tard en Europe et qui constitueront le fil rouge du savoir-faire de la marque chinoise tout au long de l'année prochaine.

Plusieurs références identifiées

Comme précédemment, un modèle Xiaomi 15 Ultra devrait suivre en rassemblant le meilleur des technologies mobiles. Et, comme cette année avec le Xiaomi 14 Ultra, il devrait remplacer le Xiaomi 15 Pro dans la gamme destinée à l'Europe.

Sans grande surprise, le Xiaomi 15 Ultra devrait embarquer un processeur Snapdragon 8 Gen 4 avec les connectivités sans fil les plus avancées du moment et une compatibilité 5G étendue.

Signe que le smartphone est déjà en développement, il est apparu dans la base de données IMEI sous les références 2501PN30C, 2501PN30G et 2501PN30I. Celles se terminant par la lettre G correspondant à la version internationale (Global) tandis que, dans la nomenclature de Xiaomi, les premiers chiffres correspondent à la fenêtre de lancement, soit janvier 2025.

Même stratégie de lancement en 2025

C'est vraisemblement la fenêtre pour le marché chinois et le site GizmoChina suggère que le smartphone en version internationale sera sans doute plutôt lancé à l'occasion du salon MWC 2025 de Barcelone en février, comme ce fut le cas pour le Xiaomi 14 Ultra.

Les détails du smartphone ne sont pas vraiment connus et il reste à voir s'il fera toujours appel à une ouverture variable pour son capteur photo principal. GizmoChina espère que le problème de fogging (buée) touchant les capteurs photo de plusieurs smartphones importants de Xiaomi seront enfin corrigés mais on devrait de nouveau avoir affaire à un champion en photographie mobile, aidé par son partenariat avec Leica et avec sans doute toujours un accessoire le transformant en véritable appareil photographique.