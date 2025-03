Le Xiaomi 15 Ultra est l'une des vedettes annoncées autour du salon MWC 2025 de Barcelone et il offre de puissants atouts en matière de photo mobile. Toujours épaulé par son partenaire Leica, le smartphone offre un grand bloc photo aux capteurs puissants, le tout protégé par un verre anti-reflet spécial pour offrir les meilleures conditions photo.

Il est doté de quatre modules, dont le grand angle Sony LYT-900 de 50 mégapixels avec capteur 1 pouce ofrant une ouverture f/1,63 et stabilisé OIS. On y trouve également un ultra grand angle de 50 mégapixels, un premier téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé OIS pour un équivalent 70 mm et surtout un second téléobjectif de 200 mégapixels OIS équivalent 100 mm.

Avec un tel attirail qui se double de lentilles haute qualité et d'optimisations Leica ainsi que d'un puissant traitement en photographie computationnelle enrichi en IA, difficile de ne pas croire que le Xiaomi 15 Ultra n'est pas un champion en photo mobile.

Un vrai champion du zoom

Et pourtant, les tests réalisés par DxOMark l'amènent à un score de 153 points qui le placent en 13ème position seulement d'un classement général dominé par le Huawei Pura 70 Ultra (163 points) et les Google Pixel 9 Pro XL et Honor Magic 6 Pro (158 points chacun).

Que s'est-il passé ? DxOMark salue d'abord le rendu des clichés avec des couleurs naturelles, une belle précision dans les détails et les textures ainsi qu'une capacité de zoom de très bonne facture.

Xiaomi a réussi à obtenir l'un des meilleurs résultats du marché sur ce point, notamment sur le zoom à fort grossissement, et il obtient dans ce compartiment la meilleure sous-note jamais attribuée en la matière (169 points).

Ces petits détails qui font reculer la note

En revanche, DxOMark pointe une tendance à rendre des tons chauds en basse lumière peus naturels ainsi qu'une difficulté à réaliser une mise au point nette de tout un groupe du fait d'une profondeur de champ réduite.

Le rendu peut aussi afficher des artefacts, principalement du ghosting et des reflets, même quand la source lumineuse n'est pas dans le cadre de la photo.

Le Xiaomi 15 Ultra perd également des points en basse luminosité avec de la sursaturation. En vidéo, le smartphone perd en finesse de détail et précision des textures par rapport à des modèles concurrents en basse lumière, avec des problèmes d'exposition et de colorisation. C'est d'ailleurs le compartiment de la vidéo qui tendrait à pénaliser le plus sa note par rapport à des smartphones similaires.

Le nouveau smartphone de Xiaomi reste largement au-dessus du lot en matière de photographie mais ces petits détails discordants lui font perdre des points ici et là par rapport à d'autres modèles testés et contribuent à le faire sortir du top 10 de DxOMark.

La bonne nouvelle reste que le Xiaomi 15 Ultra obtient un score supérieur à celui du Xiaomi 14 Ultra (149 points) lancé l'an dernier. Les efforts en terme d'amélioration de la qualité photo sont payants.