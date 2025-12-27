En mêlant la puissance brute de la technologie mobile à une approche tactile inspirée des appareils photo traditionnels, Xiaomi ne se contente pas de lancer un téléphone, mais propose une véritable déclaration d'intention sur le marché de la photographie.

Le constructeur chinois a officiellement levé le voile sur son dernier fleuron, le Xiaomi 17 Ultra, un appareil qui incarne les ambitions de la marque sur le segment très disputé du premium.

Dévoilé aux côtés d'une édition spéciale co-développée avec le géant allemand de l'optique, ce lancement vise à défier ouvertement les leaders établis, Apple en tête.

L'objectif est clair : remodeler complètement l'expérience de la photographie mobile en rendant les technologies professionnelles plus accessibles, comme l'a souligné la direction de l'entreprise lors de la présentation.

Une fiche technique qui frôle la démesure

Au cœur de la bête, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go de LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1.

L'affichage est confié à une dalle AMOLED LTPO de 6,9 pouces, capable d'un rafraîchissement de 120 Hz et d'atteindre des pics de luminosité impressionnants de 3 500 nits, le tout protégé par un verre Dragon Crystal Glass 3.0.

L'autonomie sera conséquente grâce à une imposante batterie de 6 800 mAh en silicium-carbone, compatible avec une charge filaire de 90 W et sans-fil de 50 W.

Mais c'est bien le bloc photographique qui concentre toutes les attentions. Le dispositif s'articule autour d'un capteur principal de 1 pouce de 50 Mégapixels et, surtout, d'un impressionnant téléobjectif périscopique Samsung de 200 Mégapixels.

Ce dernier promet un zoom optique continu d'une grande fluidité. Un ultra grand-angle de 50 Mégapixels et un capteur selfie de 50 Mégapixels complètent cet arsenal, positionnant le 17 Ultra comme un outil photographique extrêmement polyvalent.

L'édition Leica : plus qu'un simple logo ?

Si le modèle standard partage l'essentiel de sa fiche technique, l'édition spéciale conçue avec Leica apporte une dimension supplémentaire. Esthétiquement, elle s'inspire des boîtiers de la série M avec une finition bicolore, des bords texturés et l'emblématique pastille rouge.

Mais l'innovation la plus marquante est sans conteste sa bague de zoom mécanique. En la tournant, l'utilisateur active non seulement l'appareil photo mais peut aussi ajuster la focale, la compensation d'exposition ou la mise au point manuelle, éliminant ainsi le besoin de tapoter l'écran.

Cette version exclusive ajoute également des fonctionnalités logicielles spécifiques, comme le mode « Leica Moments » au format 3:2 et des simulations de films argentiques propres à la marque allemande.

L'expérience est complétée par une puce de chiffrement dédiée et une connexion satellite bidirectionnelle. Le tout est livré dans un coffret spécial contenant un cache-objectif, une dragonne et un étui magnétique, renforçant son positionnement premium.

Positionnement tarifaire et ambitions : un pari audacieux sur le premium

Avec de telles caractéristiques, Xiaomi s'éloigne de son image de constructeur aux tarifs agressifs. Le modèle standard débute en Chine à 6 999 yuans (environ 995 dollars), tandis que l'édition Leica s'affiche à partir de 7 999 yuans (environ 1 140 dollars).

Ces prix placent le 17 Ultra en concurrence frontale avec les derniers iPhone Pro Max et Galaxy S Ultra, un pari audacieux sur un marché chinois très compétitif où des acteurs comme Huawei et Honor sont également très présents.

Pour l'heure, la commercialisation est exclusivement réservée à la Chine, avec des ventes qui débuteront le 27 décembre. Aucune information n'a filtré concernant une potentielle disponibilité à l'international.

Il faudra donc probablement patienter jusqu'à des événements majeurs comme le Mobile World Congress pour savoir si ce photophone d'exception franchira un jour les frontières de l'Empire du Milieu.