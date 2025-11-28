Le monde de la tech a les yeux rivés sur la Chine où se prépare la prochaine bête de course de la marque. Oubliez la course à l'armement qui consiste à tapisser le dos du téléphone de multiples lentilles : le prochain fleuron semble opérer un retour en arrière apparent pour mieux sauter vers l'excellence visuelle.

Les fuites récentes indiquent une volonté de rationaliser l'équipement pour pousser les performances dans leurs derniers retranchements.

Pourquoi passer de quatre à trois caméras seulement ?

Le changement le plus visible et le plus discuté concerne le module arrière. Contrairement à son prédécesseur qui arborait fièrement quatre yeux, le Xiaomi 17 Ultra devrait se contenter d'un trio d'optiques. Ce n'est pas une régression technique, mais un choix de rationalisation industrielle visant à privilégier la taille et la qualité des composants plutôt que leur nombre.

Xiaomi 17 Ultra photography kit images pic.twitter.com/am2DD0ALom — Kacper Skrzypek ?? (@kacskrz) November 26, 2025

Les images volées du kit photo confirment l'absence d'une quatrième ouverture, suggérant une architecture optique totalement repensée. L'objectif est de maximiser les performances de chaque capteur principal plutôt que de multiplier les modules secondaires de moindre qualité. C'est une stratégie de "moins mais mieux" qui pourrait définir les standards du haut de gamme de demain.

Le zoom de 200 mégapixels est-il la vraie révolution ?

La star du spectacle sera sans conteste le zoom. Le constructeur s'apprête à intégrer un téléobjectif périscopique monstrueux de 200 mégapixels, basé sur une technologie Samsung S5KHPE. Cette débauche de pixels n'est pas là pour faire joli sur la fiche technique, mais pour offrir un zoom sans perte impressionnant grâce au recadrage numérique.

En misant sur cette ultra-haute définition, la marque espère compenser la perte d'une optique dédiée en offrant une polyvalence extrême sur une seule focale longue. C'est un pari audacieux qui repose entièrement sur la capacité du traitement logiciel à gérer cette masse de données pour sortir des clichés nets à très longue distance, rivalisant avec les meilleurs appareils photo compacts du marché.

Quelle puissance pour piloter ce monstre ?

Sous le capot, la bête ne manquera pas de souffle pour traiter ces images géantes. Le terminal sera propulsé par la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulée par la nouvelle interface maison HyperOS. Cette combinaison hardware-software est cruciale pour assurer la fluidité de l'expérience utilisateur, notamment pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle générative qui seront omniprésentes.

On parle aussi d'une compatibilité avec la communication par satellite pour la version globale, assurant une connectivité totale même au milieu de nulle part. C'est la promesse d'un smartphone ultime capable de tout faire, de la photo d'art à la survie en zone blanche, confirmant les ambitions démesurées du constructeur pour l'année 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira le Xiaomi 17 Ultra ?



Les rumeurs pointent vers une sortie en Chine fin 2025, suivie d'un lancement global, notamment en Inde et en Europe, aux alentours de mars 2026.

Quels sont les trois capteurs prévus ?



Le module comprendrait un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 50 Mpx et ce fameux téléobjectif périscopique de 200 Mpx.

Pourquoi supprimer le zoom x3 intermédiaire ?



Le nouveau capteur de 200 Mpx permettrait, grâce à sa haute résolution, d'effectuer un zoom numérique de qualité équivalente, rendant l'optique dédiée au zoom intermédiaire superflue.