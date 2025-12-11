On pensait qu'ils allaient souffler un peu après une année 2024 record, mais c'est tout l'inverse. Avec plus de 100 000 livraisons bouclées bien avant l'heure, le géant de la tech ne compte pas laisser la moindre miette à ses rivaux. Pour l'a marque, il s'agit désormais d'occuper tous les terrains.

Pour 2026, l'ambition monte encore d'un cran avec une feuille de route qui ressemble à une déclaration de guerre aux constructeurs traditionnels, prouvant que l'appétit de Lei Jun est sans limite.

Le roi de la famille arrive-t-il à détrôner Li Auto ?

C'est le projet "Kunlun" qui fait déjà saliver les pères de famille. Le Xiaomi YU9, un colosse de plus de 5,2 mètres, débarque pour chasser sur les terres des grands SUV à 6 ou 7 places. Mais la vraie révolution est sous le capot.

Fini l'angoisse de la panne sèche : ce modèle devrait embarquer une technologie EREV (électrique à prolongateur d'autonomie). C'est une stratégie maline de Xiaomi Auto pour séduire ceux qui veulent rouler vert sans sacrifier les vacances à l'autre bout du pays. Avec ce mastodonte, la marque vise directement le cœur du segment premium familial, espérant reproduire le succès de l'Aito M9.

Pourquoi la YU7 GT va-t-elle faire peur à Tesla ?

Si vous trouviez les SUV ennuyeux, attendez de voir celui-ci. Aperçu en train de limer le bitume du célèbre Nürburgring, le YU7 GT n'est pas là pour faire de la figuration. C'est une déclinaison brutale, taillée pour la performance pure, basée sur le SUV YU7 standard.

On parle d'une puissance qui pourrait dépasser les 1000 chevaux, rien que ça. Dans l'arène de la voiture électrique sportive, ce monstre s'attaque frontalement au Tesla Model Y Performance. C'est une démonstration de force technique qui prouve que l'électron peut aussi rimer avec adrénaline et chronomètres affolés.

Une limousine pour les PDG : Xiaomi vise-t-il Porsche ?

Pour finir en beauté, place au luxe absolu. La SU7 L, version allongée de la berline actuelle, joue la carte du confort exécutif. Avec un empattement étiré au-delà de 3 mètres, l'objectif est d'offrir un espace royal aux passagers arrière, digne d'une Porsche Panamera Executive.

C'est un signal fort envoyé au marché automobile mondial : le constructeur ne fait plus seulement de la tech, il fait du prestige. Cette montée en gamme permet à la marque de s'armer face à une concurrence allemande et chinoise impitoyable, en misant sur une architecture 900V pour des recharges éclairs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouveaux modèles seront-ils disponibles ?

La feuille de route prévoit un lancement successif au cours de l'année 2026. Le SUV familial YU9 devrait probablement ouvrir le bal, suivi par la déclinaison sportive YU7 GT et la limousine SU7 L, bien que le calendrier précis puisse encore évoluer selon les capacités de production.

Qu'est-ce qu'un moteur à prolongateur d'autonomie (EREV) ?

Contrairement à une voiture 100% électrique, le futur Xiaomi YU9 embarquera un petit moteur thermique qui ne sert qu'à recharger la batterie en roulant, sans jamais entraîner les roues. Cela permet de parcourir de très longues distances sans avoir besoin de s'arrêter pour recharger.

Ces voitures seront-elles vendues en Europe ?

Pour l'instant, le lancement est prioritairement ciblé sur la Chine. Cependant, le SUV sportif YU7 GT a été conçu avec des standards européens et testé en Allemagne, ce qui laisse fortement présager une arrivée sur le Vieux Continent dans un second temps.