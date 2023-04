La célèbre marque chinoise Xiaomi lance sur son site officiel français le Xiaomi Fan Festival 2023, opération spéciale jusqu'au 16 avril pendant laquelle le fabricant nous propose des offres à ne pas rater. Il y en a pour tous les gouts, et les prix sont vraiment intéressants.

Commençons par le smartphone Xiaomi 12X. Ce mobile possède un écran de 6,28" FHD 120 Hz AMOLED à une définition de 2400 x 1080 px. Il est doté de trois caméras arrière (50, 13 et 5 MP) ainsi que d'un capteur frontal de 32 MP. Le téléphone portable est propulsé par un SoC Snapgradon 870 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (ROM). Sa batterie de 5000 mAh vous donnera une autonomie supérieure à une journée.

Ce smartphone Xiaomi 12X 8/128 Go est vendu 369,90 € au lieu de 769,90 € soit -48% sur le site officiel Mi. La livraison est gratuite. A noter que la version 8/256 Go est affichée à 399,90 € au lieu de 799,90 €.





D'autres produits sont également en promotion pour les Xiaomi addicts à savoir :



Des réductions supplémentaires sont proposées afin d'économiser toujours plus :

-40 € dès 399 € d'achat

-30 € dès 299 € d'achat

-20 € dès 199 € d'achat

-10 € dès 99 € d'achat

-5 € dès 49 € d'achat



D'autres offres sont également disponibles sur le site officiel de Xiaomi.



