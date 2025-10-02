Xiaomi a officialisé la fin du support logiciel majeur pour une liste massive de 55 smartphones. Des appareils extrêmement populaires des gammes Xiaomi, Redmi et Poco, dont certains sortis il y a à peine plus d'un an, sont ainsi condamnés à rester bloqués sur une ancienne version d'HyperOS.

Cette décision, qui pose une nouvelle fois la question épineuse de l'obsolescence programmée dans l'écosystème Android, est un signal fort envoyé au marché.

Quels sont les modèles concernés par cet arrêt brutal ?

La liste est longue et touche de nombreuses familles de produits qui ont rencontré un franc succès commercial. Au total, ce sont 55 modèles qui n'auront pas la chance de passer à HyperOS 3. Parmi eux, on retrouve des appareils très récents et populaires, ce qui rend la pilule encore plus difficile à avaler pour les consommateurs concernés. Sont notamment impactés :





Plusieurs modèles des séries Redmi Note 12 et Redmi Note 13 (versions 4G).

et (versions 4G). Des best-sellers de la gamme Poco comme le Poco F5 , le Poco F4 GT ou encore les Poco X5 et X4 GT .

, le ou encore les et . L'intégralité de la gamme Xiaomi 11 et certains Xiaomi 12, ainsi que les tablettes Xiaomi Pad 5.

Pour tous ces appareils, l'aventure logicielle s'arrêtera donc à HyperOS 2, basé sur Android 14.

Pourquoi cette fin de vie logicielle est-elle si problématique ?

Le problème dépasse largement la simple frustration de ne pas avoir accès aux dernières fonctionnalités ou au nouveau design de l'interface. L'arrêt des mises à jour majeures signifie inévitablement, à plus ou moins court terme, la fin des correctifs de sécurité. Un smartphone qui n'est plus patché devient une cible de choix pour les cybercriminels, ses failles de sécurité n'étant plus comblées.





Pour des modèles relativement récents comme le Poco F5 5G ou le Redmi Note 13 4G, cette obsolescence logicielle prématurée est difficilement justifiable. Elle illustre le grand écart qui se creuse entre la politique de suivi logiciel de certains constructeurs Android et celle de concurrents comme Apple ou Samsung, qui garantissent désormais jusqu'à sept ans de mises à jour sur leurs appareils haut de gamme.

Quelle est la justification probable de Xiaomi ?

Xiaomi n'a pas donné d'explication officielle détaillée, mais la logique derrière cette décision est un secret de polichinelle dans l'industrie. La gestion d'un catalogue de produits aussi pléthorique, avec des dizaines de références lancées chaque année sous trois marques différentes, est un véritable casse-tête logistique et financier. Le développement, le test et le déploiement de mises à jour pour chaque modèle représentent un coût considérable.





En abandonnant ses appareils les plus anciens (ou jugés moins stratégiques), Xiaomi peut donc concentrer ses ressources sur les nouvelles générations et optimiser ses coûts. C'est une stratégie purement économique, qui se fait malheureusement au détriment de la durabilité des produits, de la confiance des consommateurs et, in fine, de l'environnement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone va-t-il s'arrêter de fonctionner ?

Non, votre smartphone continuera de fonctionner normalement. Cependant, il ne recevra plus les nouvelles versions majeures d'HyperOS et, à terme, ne bénéficiera plus des mises à jour de sécurité critiques, ce qui le rendra plus vulnérable aux cyberattaques.

Comment savoir si mon modèle est sur la liste "End of Life" ?

La liste complète est très longue. Si votre appareil fait partie des séries Xiaomi 11, Redmi Note 11, Redmi 12, Poco F4, Poco X4 ou Poco M4, il y a de fortes chances qu'il soit concerné. Les modèles plus récents comme le Redmi Note 13 4G et le Poco F5 sont également inclus, ce qui est particulièrement problématique.

Que puis-je faire si mon smartphone est concerné ?

À court terme, vous pouvez continuer à l'utiliser en étant plus vigilant (éviter les applications non officielles et les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés). Cependant, pour garantir votre sécurité à long terme, la seule solution viable est malheureusement d'envisager le remplacement de votre appareil par un modèle bénéficiant d'un support logiciel plus long.