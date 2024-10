La présentation des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro en Chine a concordé avec celui d'une nouvelle surcouche HyperOS 2.0. Celle qui a pris la suite de MIUI continue de s'améliorer sur l'ergonomie et la fluidité mais elle ajoute aussi une bonne dose d'intelligence artificielle pour la personnalisation, l'édition et la réponse aux requêtes des utilisateurs.

HyperOS s'attache aussi à simplifier et fluidifier les liaisons entre appareils et gadgets de la marque afin de mettre en avant son écosystème fourni de produits en tous genres pouvant communiquer avec des smartphones.

La gamme de référence Xiaomi 15 marque la première arrivée de la nouvelle interface, comme les Xiaomi 14 l'avaient pour la première version de HyperOS et d'autres appareils mobiles suivront rapidement.

Lesquels ? la marque a déjà fourni un premier calendrier qui s'étire de la fin de l'année au premier semestre 2025 et couvre sa marque et plusieurs séries des modèles Redmi.

Le calendrier diffusé par Xiaomi couvre des smartphones, des tablettes, des montres et bracelets connectés ainsi que des smart TV.

HyperOS 2 installé nativement

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

Redmi Smart TV X 2025

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Mi Band 9 Pro

Mises à jour vers HyperOS 2 en novembre

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro / Pro Titanium

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Mises à jour vers HyperOS 2 en décembre

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60E

Redmi Turbo 3

Redmi Note 14 Series

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pas SE

Mises à jour vers HyperOS 2 au premier semestre 2025

Xiaomi 12S series

Xiaomi 12 series

Xiaomi 11 series

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 3 / Civi 2

Redmi K50 series

Redmi Note 13 series

Redmi Note 12 series

Redmi 14R / 14C

Redmi 13R / 13C

Redmi 12 / 12R

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

A noter que ces indications, si elles permettent de savoir quels smartphones sont concernés, valent essentiellement pour le marché chinois. Les mises à jour vers HyperOS 2 pour les smartphones vendus sur les marchés internationaux pourraient être décalées, au moins le temps que soient lancée la série Xiaomi 15.