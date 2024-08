Après avoir proposé l'interface MIUI durant des années sur ses smartphones, le groupe Xiaomi a introduit l'an dernier avec les smartphones Xiaomi 14 une nouvelle surcouche HyperOS destinée à mettre en valeur son écosystème et faciliter les interactions entre les différents produits.

Tout en conservant le socle sous-jacent d'Android, la firme chinoise suit les traces d'une autre, Huawei, qui a développé son propre système HarmonyOS (et désormais HarmonyOS Next) avec l'idée d'un système d'exploitation modulaire et aux modes de communication simplifiés entre ses produits.

Après une première année consacrée à l'arrivée de la surcouche dans ses appareils, Xiaomi s'apprête à dévoiler HyperOS 2.0 qui sera à la fois une version refondant l'esthétique de l'interface et une mise à jour ambitieuse introduisant une grosse dose d'intelligence artificielle.

Octobre, un mois bien rempli pour Xiaomi

D'après le suivi des fimrwares des smartphones, en particulier du Redmi K70 qui lève un coin du voile, la surcouche HyperOS 2.0 a de bonnes chances d'être présentée dès le 10 octobre 2024.

L'interface devrait connaître une sérieuse évolution dans son design avec un style plus moderne et visuel, des transitions fluides et réactions mais aussi dans son fonctionnement avec un mode multitâche et un système de notifications plus efficaces et des possibilités de personnalisation étendues.

Ces dernières pourront faire appel à l'intelligence artificielle pour adapter le fonctionnement de la surcouche aux habitudes de l'utilisateur, que ce soit pour la gestion de la charge de la batterie, des modifications de réglage d'interface en fonction de la journée et d'optimisations diverses en fonction de l'utilisation du smartphone

Plus généralement, l'intelligence artificielle se fera très présente dans les fonctionnalités principales des smartphones Xiaomi sous HyperOS 2.0. Comme Galaxy AI ou Apple Intelligence, de l'IA générative viendra apporter son soutien dans des fonctions comme l'édition de photos et vidéos ou la reconnaissance vocale.

La gamme Xiaomi 15 première servie ?

L'an dernier, HyperOS avait été annoncé en même temps que le lancement de la gamme Xiaomi 14. Cela sera-t-il de nouveau le cas pour la gamme Xiaomi 15 (en version chinoise) cette année ?

Ce n'est pas impossible mais sachant que la présentation du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm interviendra fin octobre, on peut en douter, à moins que Xiaomi ne fasse une présentation générale le 10 octobre sans mentionner précisément le SoC embarqué.

On peut raisonnablement penser que les smartphones Xiaomi 15 seront de toute façon parmi les premiers à profiter de la surcouche HyperOS 2.0 quelle que soit leur fenêtre de lancement, en début ou fin du mois d'octobre.