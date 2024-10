Comme prévu, le groupe Xiaomi renouvelle dès à présent sa gamme de smartphones de référence quelques jours après l'annonce par Qualcomm d'une nouvelle puce mobile surpuissante.

La série Xiaomi 15 fait son apparition en Chine pour commencer avec deux modèles : Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro. Pour rappel, le modèle Pro reste exclusif au marché chinois, les marchés internationaux ayant droit à un Xiaomi 15 Ultra qui sera présenté plus tard.

Comme l'avaient déjà montré les rendus diffusés par le fabricant lui-même ces derniers jours, la nouvelle gamme emprunte beaucoup au design de la série précédente et reprend le style avec tranches droites et grand bloc photo carré des Xiaomi 14.

Xiaomi 15

Le Xiaomi 15 propose un affichage plan de 6,36 pouces avec dalle AMOLED et bordures ultrafines de 1,38 mm avec définition 2670 x 1200 pixels et rafraîchissement d'écran 120 Hz. Pouvant grimper jusqu'à une luminosité de 3200 nits dans certaines conditions, il est aussi protégé par du verre Dragon Crystal de Xiaomi.

A bord, on trouve le processeur mobile Snapdragon 8 Elite mais aussi une scheduler Xiaomi HyperCore (intégré dans la surcouche HyperOS 2.0, voir plus bas) pour accélérer le temps d'ouverture des applications. A l'arrière, le smartphone embarque trois capteurs photo de 50 mégapixels avec optimisation Leica :

grand angle 50 MP et f/1,62 avec OIS

ultra grand angle 50 MP f/2,2

téléobjectif 50 MP f/2.0 avec zoom x5

On trouvera également à bord une batterie de 5500 mAh avec charge rapide filaire de 90W, sans fil de 50W et charge sans fil magnétique de 30W. Les prix démarrent à 4499 yuans (584 € HT environ) pour un modèle 12 / 256 Go et vont jusqu'à 5499 yuans (713 € HT environ) pour la version 16 / 512 Go.

Xiaomi 15 Pro

Le Xiaomi 15 Pro ressemble beaucoup au modèle standard mais propose un affichage incurvé de 6,73 pouces OLED en 3200 x 1440 pixels avec une nouvelle technologie d'écran M9 réduisant la consommation d'énergie et assurant une plus grande longévité des qualités de l'écran, le tout protégé par du verre Dragon Crystal.

Il est lui aussi équipé d'un processeur Snapdragon 8 Elite avec scheduling Xiaomi HyperCore, toujours avec support de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0.

Il comprend lui aussi un triple capteur photo avec optimisation Leica et lentilles Summilux :

grand angle 50 MP f/1,44 OIS (LYT-900 avec lentille 7 éléments)

ultra grand angle 50 MP f/2,2 (angle de vue 115 degrés) pouvant aussi faire de la macro (5 cm)

téléobjectif 50 MP f/2,5 équivalent 120 mm avec OIS et macro (30 cm), zoom optique x5, zoom sans perte x10

Le Xiaomi 15 Pro embarque une grosse batterie de 6100 mAh avec charge filaire 90W et sans fil 50W. Sa conception promet de supporter encore 80% après 1600 cycles, ce qui assurera une belle longévité.

Le smartphone est capable de communication par satellite via une puce dédiée Surge T1S et supporte la connectivité sans fil WiFi 7.

Le Xiaomi 15 Pro démarre à 5299 yuans (687 € HT environ) en version 12 / 256 Go et montre à 6499 yuans (844 € HT environ) pour le modèle avec 16 Go / 1 To.

HyperOS 2.0

Les deux smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro sont livrés avec Android 15 et le nouvelle interface HyperOS 2.0 qui fait ainsi une première apparition avant une diffusion sur d'autres smartphones de la marque.

L'un des atouts porte sur l'optimisation Xiaomi HyperCore qui accélère certains processus de l'OS pour rendre les smartphones plus réactifs en accélérant les lancements d'applications et en gérant finement la mémoire.

La surcouche renforce également la stabilité des connexions sans fil et cellulaire pour éviter les pertes de signal et maintenir la qualité au plus haut. La fonction Xiaomi HyperConnect veut également assurer une grande facilité de connexion entre les équipements et gadgets Xiaomi, que ce soit pour assurer des transferts de fichiers plus rapides ou d'assurer le maintien des liaisons sans fil.

HyperOS 2.0 n'oublie pas d'ajouter une dose d'intelligence artificielle dans la surcouche et de l'associer aux capacités de personnalisation pour créer des fonds d'écran changeant selon les activités et les moments de la journée, ou bien encore via un assistant virtuel Super XiaoAi répondant à toutes les requêtes des utilisateurs.

L'IA se manifeste aussi dans la capacité d'édition des photos et vidéos, dans la traduction instantanée ou les fonctions de transcription automatique de voix en texte. Pour la sécurité, l'intelligence artificielle se charge également de surveiller toute activité louche sur le smartphone.