Avec la nouvelle série de smartphones Xiaomi 14, le fabricant chinois a annoncé une nouvelle surcouche HyperOS venant remplacer la traditionnelle interface MIUI. Son rôle principal sera de pouvoir connecter et contrôler facilement les différents gadgets et équipements connectés depuis le panneau de contrôle.

HyperOS conservera par ailleurs beaucoup d'aspects de MIUI en termes de personnalisation et de fluidité de l'expérience utilisateur. Les nouveaux smartphones de Xiaomi seront nativement proposés avec la nouvelle interface mais cette dernière sera rapidement diffusée à d'autres smartphones de la marque ainsi que de ses marques filles Poco et Redmi.

Qui aura droit à HyperOS ?

Quels modèles seront concernés ? Les références apparaissent déjà sur les serveurs de Xiaomi, ce qui permet d'obtenir une première liste non exhaustive (et limitée pour le moment aux modèles Xiaomi) d'appareils mis à jour à partir du premier trimestre 2024.

HyperOS 1.0 sera ainsi proposé sous forme de mise à jour pour les smartphones :

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Pour les tablettes tactiles, la tablette Xiaomi Pad 6 est également listée pour cette première fournée de mises à jour. Cela ne veut pas dire que certains modèles, comme le smartphone Xiaomi 11T Pro ou la tablette tactile Xiaomi Pad 5 ne seront pas mis à jour ultérieurement.

Ils ne sont simplement pas encore listés sur les serveurs de Xiaomi, pas plus que les modèles éligibles de Poco et Redmi qui auront sans doute droit à la mise à jour HyperOS plus tard l'année prochaine.

En attendant une annonce internationale

Xiaomi mettra logiquement à jour les modèles d'ancienne génération les plus récents avant de s'attaquer à une liste étendue, tout en distribuant Android 14 désormais disponible.

Par ailleurs, les prochains smartphones et tablettes annoncés devraient directement profiter de HyperOS, la firme souhaitant diffuser rapidement et massivement sa nouvelle surcouche afin de maximiser le potentiel de son écosystème.

Pour le moment, HyperOS n'a été annoncé que sur les modèles chinois. On attend la présentation des smartphones Xiaomi 14 destinés aux marchés internationaux pour en savoir plus.