Le fabricant chinois n'attendra pas longtemps après l'annonce officielle du lancement du processeur premium Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm les 25 et 25 octobre prochain pour dévoiler ses smartphones de nouvelle génération.

La date de présentation de la série Xiaomi 14 se confirme pour le 26 octobre 2023 et l'événement sera aussi l'occasion d'en dire plus sur le nouvel écosystème HyperOS que compte déployer la firme pour créer une passerelle commune à tous ses produits, sous sa propre marque et pour ceux développés par des tiers sous sa supervision.

Rendu du Xiaomi 14 Pro (credit : @OnLeaks / 91Mobiles)

Deux smartphones sont attendus avec les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, tandis qu'un Xiaomi 14 Ultra sera sans doute présenté début 2024. Xiaomi profitera de nouveau du partenariat avec Leica pour optimiser la partie photo.

HyperOS, la nouvelle stratégie de Xiaomi

L'une des grandes nouveautés sera donc l'abandon de la surcouche MIUI pour une interface HyperOS qui facilitera la communication entre les smartphones et tous les autres produits électroniques (et ils sont nombreux) de l'univers Xiaomi.

La logique devrait se rapprocher de HarmonyOS, de Huawei, tout en conservant Android sous-jacent et les services mobiles de Google et avec des services supplémentaires pour simplifier la liaison et la communication avec les équipements, qu'ils s'agisse d'écouteurs, de montres connectées, de robots aspirateurs, d'équipements électroménagers connectés ou de trottinettes électriques.

Xiaomi Watch S3, première smartwatch HyperOS

A cette occasion, on devrait découvrir la montre connectée Xiaomi Watch S3, première à exploiter le système HyperOS. Les premiers détails permettent de découvrir une montre avec boîtier circulaire et affichage OLED 1,43 pouce avec une densité de 326 ppi et une luminosité maximale jusqu'à 600 nits.

Le boîtier comprendra deux boutons latéraux et proposera toujours au dos un cardiofréquencemètre optique avec mesure de la SpO2. Elle devrait être proposée en coloris argent et noir, avec des bracelets et lunettes de couleur.

Avec les Xiaomi 14, elle constituera une première démonstration des capacités de la nouvelle surcouche qui sera déployée progressivement à tous les produits de la marque.