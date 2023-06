Le marque Xiaomi fait régulièrement évoluer la surcouche logicielle de ses appareils mobiles pour fournir une expérience optimisée mettant aussi en valeur ses services. Après MIUI 14 apparu avec les smartphones Xiaomi 13 , la firme prépare l'évolution suivante MIUI 15 qui reposera sur Android 14 et constituera le coeur de l'expérience utilisateur des futurs smartphones Xiaomi 14.

MIUI 15 fera logiquement son apparition en fin d'année, d'autant plus que les références correspondant à deux variantes de Xiaomi 14 semblent pointer les mois de novembre et décembre 2023.

MIUI 15 en fin d'année

Cela reproduit le schéma déjà vu pour le lancement de MIUI 14 et l'on peut donc penser que la nouvelle surcouche sera déployée vers le mois de décembre 2023...au moins en Chine, et sans doute un peu plus tard en Europe, relève le site Xiaomiui.

Le smartphone ultime de Xiaomi aura droit à MIUI 15

Le détail des nouveautés n'est pas encore connu mais le fabricant devrait continuer à fluidifier l'expérience et apporter des optimisations pour un rendu réactif. On ne sait pas encore si Xiaomi introduira de nouvelles fonctionnalités avec MIUI 15 au-delà des nouveautés cosmétiques.

On pourra en savoir plus à mesure que des versions beta sont proposées aux développeurs à l'approche de la fenêtre de lancement.

Quels modèles seront éligibles à MIUI 15 ?

Quels smartphones auront droit à MIUI 15, entre les marques Xiaomi, Redmi et Poco ?

Pour Xiaomi, tous les modèles récents, des Xiaomi Mi 11 au Xiaomi 13, auront droit à la mise à jour ainsi que les Mi Mix Fold et Mi Mix Fold 2 pliants et le Xiaomi Mi Mix 4.

Du côté des tablettes, les modèles Xiaomi Pad 5 et Xiaomi Pad 6, versions standard et Pro, pourront basculer vers MIUI 15.

Chez Redmi, la mise à jour sera proposée sur tous les modèles en descendant jsuqu'au Redmi Note 11 et au Redmi K40S. La tablette tactile Redmi Pad recevra aussi la mise à jour vers MIUI 15.

Enfin, pour Poco, les modèles Poco F5 / F5 Pro, Poco F4 / F4 GT, Poco X5 / X5 Pro, Poco X4 Pro / X4 GYT et Poco M5 / M5S sont concernés.