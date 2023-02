Le lancement en Chine de la gamme de smartphones de référence Xiaomi 13 a aussi été celui de l'interface MIUI 14 reposant sur Android 13. Sans proposer de changements radicaux, elle continue de raffiner l'expérience utilisateur et d'ajouter de la personnalisation.

Elle continue également d'avancer sur la sécurisation des données et les moyens d'y accéder au sein de l'interface tout en améliorant la fluidité des animations afin de créer une sensation de fluidité dans la navigation au sein de la surcouche.

Avec le lancement de la version internationale du Xiaomi 13 durant e salon MWC 2023 de Barcelone, le fabricant a précisé la liste des smartphones qui pourront profiter de l'interface MIUI 14.

Il précise que les mises à jour commenceront durant le premier trimestre de l'année, et donc avec un peu de retard par rapport aux acteurs les plus précoces (hors Google et ses Pixel) comme Samsung, OnePlus ou Realme qui ont commencé leur bascule dès novembre.

Les smartphones éligibles

Et pendant que les Xiaomi 12 embarquent nativement MIUI 14, la mise à jour concernera les modèles suivants :

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 UltraXiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 10 5G

On le voit, les deux générations précédant le nouveau fleuron de Xiaomi sont couvertes, ainsi que plusieurs modèles Redmi.Pour l'heure, seule la série Xiaomi 12 a reçu MIUI 14 et Android 13 parmi les modèles cités.

La liste n'est pas exhaustive et on remarque d'ailleurs qu'il n'est pas fait mention de l'autre marque Poco.