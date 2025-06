Après plusieurs versions de smartphones pliants se refermant comme un livre, le groupe Xiaomi a lancé l'an dernier le Xiaomi Mix Flip, toujours pliant mais cette fois au format clapet et venant marcher les sur les terres du Samsung Galaxy Z Flip et de quelques autres.

La percée étant réalisée, on découvre maintenant le Xiaomi Mix Flip 2 qui reprend le même format de modèle à clapet tout en renouvelant sa fiche technique. Le smartphone reprend tous les codes patiemment peaufinées par Samsung avec un appareil mobile compact doté d'un affichage externe couvrant toute la demi-face avant et seulement percée de deux orifices pour laisser passer les deux capteurs photo principaux.

La souplesse de la charnière, la puissance du processeur

Le nouveau smartphone intègre un affichage interne souple de 6,86 pouces avec un ratio étiré et doté d'une résolution de 2912 x 1224 pixels avec rafraîchissement d'écran 120 Hz.

A l'extérieur, l'écran secondaire, également OLED, offre 4 pouces de diagonale avec une résolution 1392 x 1208 pixels et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz mais aussi une belle luminosité de 3200 nits qui assure une lisibilité même en plein soleil.

Le Xiaomi Mix Flip 2 ne lésinera pas sur les performances grâce à son processeur premium Snapdragon 8 Elite associé à 12 à 16 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage. Les puces maison Xiaomi Xring ne sont pas encore retenues sur ce modèle.

Deux capteurs 50 mégapixels et une grande batterie à bord

La configuration photo n'est pas négligeable puisque l'appareil mobile propose un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle lui aussi de 50 mégapixels, tandis que le capteur à selfies est de 32 mégapixels.

S'il ne mesure que 7,7 mm d'épaissseur, le nouveau Xiaomi Mix Flip 2 propose une belle batterie de capacité 5165 mAh avec charge rapide filaire de 67W et charge sans fil de 50W.

Le nouveau smartphone pliant de Xiaomi est d'abord annoncé en Chine à un tarif démarrant à 5999 yuans (713 € HT environ) pour la version 12 / 256 Go et grimpant à 7299 yuans (868 € HT environ) pour la version 16 / 512 Go.

Le Xiaomi Mix Flip original ayant été commercialisé sur les marchés internationaux après son lancement en Chine, le même scénario devrait se reproduire pour le Xiaomi Mix Flip 2.