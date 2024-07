Le fabricant Xiaomi a une certaine expérience des smartphones pliants grâce au modèle Xiaomi Mix Fold renouvelé d'année en année. Cette année, il sera rejoint par le Xiaomi Mix Flip, son premier smartphone pliant de type clapet.

Lei Jun, CEO de Xiaomi, a commencé à teaser les deux smartphones dont la présentation (chinoise) se fera dès le 19 juillet 2024, soit un mois plus tôt que l'an dernier (les fabricants sont pressés cette année).

Des rendus officiels permettent déjà d'apprécier les deux modèles dans la foulée des annonces de Samsung avec les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 qui débarquent tout juste sur le marché.

Xiaomi Mix Flip, le goût de la nouveauté

Le Xiaomi Mix Flip est le modèle suscitant le plus de curiosité puisqu'il est le premier smartphone pliant au style clapet de la marque. Il jouera sa différence sur un très grand affichage externe qui englobe les deux modules photo principaux.

Cela donnera un grand affichage externe de 4 pouces en résolution 1,5K capable d'afficher de nombreuses informations et, à la manière des smartphones à clapet de Motorola, de pouvoir quasiment utiliser le smartphone même replié (c'est moins pratique chez le Galaxy Z Flip 6)

Xiaomi montre déjà la possibilité d'utiliser des widgets comme de mini-applications pour la messagerie (avec clavier s'affichant dans la moitié inférieure), d'accéder à des portails d'information / d'e-commerce ou même de piloter les fonctions connectées du véhicule électrique Xiaomi SU7 depuis l'écran externe, comme un mini-smartphone dans le smartphone.

Le Xiaomi Mix Flip ne manquera pas de puissance puisqu'il devrait être doté du SoC Snapdragon 8 Gen 3, comme le Galaxy Z Flip 6, ni d'autonomie grâce à sa batterie de 4780 mAh (contre 4000 mAh pour le modèle de Samsung).

La partie photo principale constituée de deux modules devrait en outre profiter des optimisations fournies par le partenaire Leica.

Xiaomi Mix Fold 4, l'excellence pliable

Mais il ne faudra pas non plus oublier le Xiaomi Mix Fold 4, smartphone pliant se refermant comme un livre pour jouer sur un double style de smartphone et de tablette et possédant comme toujours une fiche technique relevée.

Le Mix Fold 4 jouera de son design ultrafin (9,4 mm d'épaisseur replié) et d'un poids raisonnable de 226 grammes. On y trouvera le SoC premium de Qualcomm avec une capacité de communication par satellite, de la charge rapide et sans fil, une certification IPx8 le protégeant des éclaboussures et une partie photo riche avec notamment un zoom périscopique x5.

Les questions en suspens restent celles du prix de ces petits bijoux de technologie et de leur disponibilité à l'international, les Xiaomi Mix Fold n'ayant jamais quitté les frontières de la Chine jusqu'à présent.