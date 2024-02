Le groupe Xiaomi a profité du salon MWC 2024 de Barcelone pour présenter les smartphones de la gamme Xiaomi 14 en version internationale. C'est aussi l'occasion de donner un vrai coup d'envoi pour sa nouvelle surcouche HyperOS qui vient remplacer MIUI en apportant des capacités renforcées en matière de contrôle des objets connectés.

Jusqu'à présent limitée à la Chine, la stratégie HyperOS peut maintenant être déployée dans le monde entier à la faveur du lancement de nouveaux produits qui alimenteront l'écosystème porté par Xiaomi.

Le lancement des Xiaomi 14 est aussi celui d'HyperOS

La firme a mis à jour la liste officielle (et sans doute non exhaustive) des appareils mobiles éligibles en tenant compte des nouveautés et promet une présence pré-installée ou une mise à jour durant le premier semestre 2024 (sans plus de précision).

Cela vaut pour les équipements suivants (qui comptent aussi plusieurs appareils de marque Redmi) :

Smartphones

Xiaomi 14 et 14 Ultra (pré-installé)

Xiaomi 13T / 13T Pro

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12 Lite

Redmi Note 13 4G / Note 13 5G / Note 13 Pro 4G / Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro Plus

Tablettes tactiles

Xiaomi Pad 6S Pro (pré-installé)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Wearables

Le groupe chinois compte ainsi couvrir deux générations en arrière de smartphones en plus de l'actuelle gamme Xiaomi 14, plusieurs tablettes tactiles et certains bracelets et montres connectés.

Comme pour la surcouche MIUI, recevoir l'interface HyperOS sur son smartphone plus ancien ne signifie pas forcément accéder à Android 14 en même temps. En l'absence d'informations précises, il faudra attendre que Xiaomi mette les firmwares à disposition pour en savoir plus.