Le groupe chinois Xiaomi propose depuis plusieurs années un smartphone pliant Xiaomi Mix Fold dont la quatrième génération est attendue en fin juillet ou en août en Chine.

On ne sait toujours pas pas elle pourra enfin s'offrir une diffusion internationale mais elle ne viendra sans doute pas seule puisque le fabricant devrait aussi présenter pour la première fois un smartphone pliant au format clapet sous la forme d'un Xiaomi Mix Flip qui pourrait faire une excursion sur des marchés au-delà de la Chine.

Un smartphone prometteur

Quelques détails ont émergé ces derniers mois, évoquant la présence d'un SoC Snapdragon 8 Gen 3 (une puce Gen 2 a aussi été évoquée comme une manière de baisser le prix) avec des capacités de communication par satellite (au moins sur le marché chinois) et d'une batterie avec charge rapide filaire 67W.

Cette donnée est confirmée par le passage du Xiaomi Mix Flip par la certification de la commission taiwanaise NCC, ce qui permet au passage de confirmer la présence d'une batterie (en deux parties) d'environ 3800 mAh de capacité totale.

Cela donne également accès à de nouvelles images du smartphone sous toutes les coutures. Elles montrent à l'extérieur un bloc photo de deux modules et d'un flash, dont il se dit que le capteur principal sera de 50 mégapixels.

Un nouveau concurrent au Galaxy Z Flip6

On devrait également trouver un affichage externe de bonne taille sur la face externe. L'écran souple interne est pour sa part étiré au format 21:9 et présente un poinçon centré pour un capteur photo destiné aux selfies et à la visioconférence.

Cette entrée de Xiaomi sur le segment des smartphones pliants à clapet est attendue mais le terrain est déjà occupé par de multiples acteurs, ce qui ne facilitera pas sa visibilité.

Samsung doit présenter demain son modèle Galaxy Z Flip6, nouvelle évolution de son propre smartphone pliant type clapet qui ne devrait pas beaucoup changer par rapport à la génération précédente. Cette très grande homogénéité donnera-t-elle de l'espace pour de nouveaux arrivants, surtout si le prix est alléchant ?