Xiaomi lance ses soldes d'hiver avec une avalanche de remises sur ses catégories phares. C’est le moment idéal pour découvrir les lancements de nouveaux modèles et les meilleures ventes.
Que vous cherchiez un smartphone 5G de dernière génération, une tablette pour toute la famille ou des objets connectés pour simplifier votre quotidien, cette sélection propose un catalogue de produits essentiels à des prix compétitifs.
Smartphones : le plein de nouveautés à prix réduit
C’est le moment idéal pour changer de téléphone, avec des offres sur toutes les gammes :
- Xiaomi 15T Pro (512 Go) à 753 € : ce modèle haut de gamme subit une baisse de 150 €. Un monstre de puissance pour un prix plus accessible.
- POCO X7 Pro 5G à 289 € : avec -22 % de réduction, c'est sans doute le meilleur rapport caractéristiques/prix du moment pour ceux qui recherchent la performance avant tout.
- Redmi Note 15 à 199,90 € : un smartphone complet, équilibré et abordable.
- POCO M8 Pro 5G à 353 € : ce nouveau fleuron débarque pour dynamiser le milieu de gamme.
Maison & mobilité : les meilleures ventes du moment
Xiaomi ne se limite pas aux téléphones et baisse les prix sur ses équipements connectés :
- Xiaomi Watch S3 (argent) à 89,99 € (-40 %) : c'est la meilleure vente de ces soldes. Une montre connectée élégante et complète à petit prix.
- Xiaomi Air Purifier 4 Compact à 89,99 € (-10%) : ce purificateur compact mais puissant passe sous la barre des 90 €, une offre idéale pour assainir votre espace de travail ou votre chambre à petit prix.
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 299,99 € : une remise de 100 € sur cet aspirateur robot qui gère tout à votre place.
- Xiaomi Electric Scooter Elite (400W) à 299,99 € : la mobilité urbaine devient plus abordable pour vos trajets quotidiens avec ce modèle puissant doté d'une bonne autonomie.
Travail & divertissement
- Redmi Pad 2 à 191 € : une tablette polyvalente, parfaite pour la famille ou les étudiants.
- Écran PC gaming G Pro 27i à 299,99 € : un écran Mini LED QHD 180Hz pour une immersion totale à prix réduit.
➡️ Tous les soldes sont à retrouver sur la page des offres d'hiver Xiaomi.
Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (PC portable LG gram AI 15, écran gaming incurvé Thomson 34" 240Hz et Redmi Note 15 Pro 256 Go) ainsi qu'aux offres Fnac / Darty pour la 2ème démarque des soldes !