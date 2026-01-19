Xiaomi lance ses soldes d'hiver avec une avalanche de remises sur ses catégories phares. C’est le moment idéal pour découvrir les lancements de nouveaux modèles et les meilleures ventes.

Que vous cherchiez un smartphone 5G de dernière génération, une tablette pour toute la famille ou des objets connectés pour simplifier votre quotidien, cette sélection propose un catalogue de produits essentiels à des prix compétitifs.

Smartphones : le plein de nouveautés à prix réduit

C’est le moment idéal pour changer de téléphone, avec des offres sur toutes les gammes :

Maison & mobilité : les meilleures ventes du moment

Xiaomi ne se limite pas aux téléphones et baisse les prix sur ses équipements connectés :

Travail & divertissement

Redmi Pad 2 à 191 € : une tablette polyvalente, parfaite pour la famille ou les étudiants.





: une tablette polyvalente, parfaite pour la famille ou les étudiants. Écran PC gaming G Pro 27i à 299,99 € : un écran Mini LED QHD 180Hz pour une immersion totale à prix réduit.

➡️ Tous les soldes sont à retrouver sur la page des offres d'hiver Xiaomi.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (PC portable LG gram AI 15, écran gaming incurvé Thomson 34" 240Hz et Redmi Note 15 Pro 256 Go) ainsi qu'aux offres Fnac / Darty pour la 2ème démarque des soldes !