La marque Redmi est un pilier des ventes du groupe Xiaomi et elle vient de célébrer le cap du milliard de smartphones écoulés depuis sa naissance. Elle dévoile sa nouvelle série de référence Redmi K70 qui devrait être proposée par la suite en version internationale sous la marque Xiaomi, en principe comme une variante des Xiaomi 14 (les Redmi K60 ont ainsi servi de base pour les Xiaomi 13T).

Deux modèles sont mis en avant : les Redmi K70 et Redmi K70 Pro qui représentent le haut de gamme pour ce fabricant. On notera le style très rectangulaire avec des tranches très droites et franches, à l'image de ce que propose Apple avec ses iPhone et qui reste une source d'inspiration pour les fabricants chinois.

Ecran haute luminosité, Snapdragon 8 Gen 2 ou 3

Les deux smartphones proposent un affichage 6,67 pouces OLED en résolution 2K et avec rafraîchissement 120 Hz, avec support HDR10+ et Dolby Vision. S'il offre un poinçon centré pour le capteur photo avant, la grande nouveauté porte sur une luminosité maximale de 4000 nits, une première sur le marché, même si elle ne sera activée que dans certaines circonstances.

Le Redmi K70 fait appel à un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2, processeur premium de 2023, tandis que le Redmi K70 Pro propose le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3 annoncé en octobre dernier, ce qui en fera un modèle premium tout à fait respectable et un digne smartphone gaming grâce à son large système de refroidissement.

Les configurations mémoire pourront aller jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage et les deux smartphones embarquent une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 120W.

Sony Lytia 800 en photo

Pour la partie photo, composée d'un gros bloc à l'arrière le Redmi K70 pourra compter sur un capteur principal Sony Lytia 800 de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un inévitable capteur macro de 2 mégapixels.

Le Redmi K70 Pro propose le même capteur principal Sony Lytia 800 mais associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 50 mégapixels assurant un zoom optique x2.

Outre différents coloris à disposition, le modèle Pro profitera d'une finition spécifique Lamborghini avec des teintes particulières, le blason du constructeur et des fonds d'écran.

Les Redmi K70 et K70 Pro sont annoncés en Chine avec Android 14 et surcouche HyperOS à des tarifs allant de 2499 yuans à 3399 yuans (320 à 437 € HT environ) pour le premier et de 3299 yuans à 4399 yuans (425 à 566 € HT) pour le second.

Une version allégée Redmi K70e est également annoncée avec à bord, un grand affichage OLED, un SoC Dimensity 8300, un capteur principal de 64 mégapixels avec OIS et une batterie de 5500 mAh avec charge rapide 90W, le tout à un tarif démarrant à 1999 yuans, soit 247 € HT environ.