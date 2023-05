La série Redmi Note est toujours très intéressante de par son très bon rapport qualité / prix pour qui veut s'équiper avec un smartphone polyvalent sans casser sa tirelire. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la méga promotion en cours !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède un écran OLED 6,67 pouces FHD+ avec luminosité maximale de 900 nits et rafraîchissement de 120 Hz marqué d'un poinçon centré pour un capteur photo avant de 16 mégapixels.

Il possède un processeur Dimensity 1080 de MediaTek avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage selon les versions.

Sa batterie de 5000 mAh assure une grosse autonomie, et sa charge rapide de 67 W lui permettra de se recharger rapidement. Il possède enfin une certification IP53, contre les infiltrations de poussière et d'eau, et des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Au niveau photographie, le Redmi Note 12 Po possède une belle configuration avec un capteur grand angle de 50 mégapixels accompagné d'un ultra grand angle 8 mégapixels et d'un capteur macro 2 mégapixels.

Affiché à 459,90 € à sa sortie, et maintenant à 429,90 € sur le site officiel de Mi pour la version 8+256 Go, vous pourrez acquérir chez AliExpress le Redmi Note 12 Pro 8 / 256 Go au prix exceptionnel de seulement 239,90 € avec le cumul d'un coupon vendeur de -120 € et du code de réduction FRMAY20 (-20 €). Cerise sur le gâteau, la livraison est gratuite depuis la France en quelques jours. Une excellente affaire !

