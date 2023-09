Le fabricant Xiaomi arrive au bout de la série Xiaomi 13 avec les Xiaomi 13T / 13T Pro qui arriveront dans le courant du mois de septembre mais la génération suivra ne tardera guère à se dévoiler.

La gamme Xiaomi 14 est attendue pour le mois de novembre 2023 et sera sans doute annoncée dès que Qualcomm aura levé le voile sur sa nouvelle puce premium Snapdragon 8 Gen 3 qui se retrouvera très vite dans les smartphones haut de gamme de plusieurs marques.

Selon les dernières informations, le Xiaomi 14 serait annoncé avant le 11 novembre (jour festif en Chine, fête des célibataires et journée de shopping intense) et il embarquera la nouvelle surcouche MIUI 15 reposant sur Android 14, l'OS mobile devant être diffusé début octobre.

12 Go de RAM sinon rien

Les nouveaux smartphones de Xiaomi auront la particularité d'offrir plus de RAM de base. L'habitude était de proposer un minimum de 8 Go mais ce seuil passera à 12 Go avec les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro pour accompagner le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 13

Les quelques informations à leur sujet portent sur une coque certifiée IP68 avec peut-être l'utilisation d'un châssis en titane pour la version Pro, comm les récents iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et une batterie de 4860 mAh avec charge filaire 90W / charge sans fil 50W pour le Xiaomi 14 et de 5000 mAh avec charge filaire 120W / charge sans fil 50W pour le Xiaomi 14 Pro.

Et aussi un Redmi Note 13 en septembre

La partie photo devrait tabler sur un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif qui assurerait un zoom optique x3,9 pour le Xiaomi 14 et x5 pour le Xiaomi 14 Pro.

D'après le leaker Digital Chat Station, la production de la série Xiaomi 14 a démarré depuis fin août, préparant le lancement sur les derniers mois de l'année et le fabricant serait assez confiant sur les volumes à produire.

Parallèlement, Xiaomi prépare également le lancement de la série Redmi Note 13 avec un modèle phare Redmi Note 13 Pro+ qui embarquerait pour la première fois sur cette gamme un affichage AMOLED incurvé.