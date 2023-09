Hormis ses smartphones Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, Xiaomi introduit sur le marché français (et à l'international) son bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8. Il est orienté fitness, ainsi que pour le suivi de la santé et du bien-être.

Avec boîtier en finition métallisée et étanchéité 5 ATM, le Xiaomi Smart Band 8 affiche sur un écran tactile Amoled de 1,62" et d'une définition de 192 x 490 pixels. Avec taux de rafraîchissement de 60 Hz, sa luminosité maximale est de 600 cd/m².

La batterie de 190 mAh promet une autonomie de jusqu'à 16 jours et un temps de charge complet d'environ une heure. En soulignant qu'il n'y a pas de puce GPS intégrée. Elle reste l'apanage de la déclinaison Pro des bracelets connectés de la marque.

Jeux, course à pied et santé

Le Xiaomi Smart Band 8 propose plus de 200 cadrans. Certains cadrans permettent d'ajouter une touche ludique sous la forme de petits jeux. Plus de 150 modes sportifs sont proposés. Pour la pratique de la course à pied, le Smart Band 8 peut être fixé aux lacets de chaussure avec un clip spécial vendu séparément.

Avec un tel dispositif pour la course à pied dit mode capsule, Xiaomi évoque 13 statistiques avancées supplémentaires, notamment en matière d'évaluation de la foulée, de l'appui et de la posture. Le Xiaomi Smart Band 8 peut sinon se porter comme un pendentif avec un autre accessoire.

L'appareil est avec suivi du rythme cardiaque tout au long de la journée, surveillance de la SpO 2 (saturation du sang), surveillance du sommeil, de la pression artérielle, prédiction du cycle menstruel et analyse fitness (Personal Activity Intelligence).

Prix et disponibilité

Équipé d'une puce Apollo 4 Blue Lite, le Xiaomi Smart Band 8 est avec connectivité Bluetooth Low Energy 5.1. Il est d'ores et déjà disponible à un prix de 49,99 €. Pour le même prix, Xiaomi propose actuellement une offre avec le clip dédié à la course à pied.