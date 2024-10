On commence d'abord avec une présentation du vélo électrique Moma Bikes E-Gravel 28 PRO.

Il est équipé d'un moteur sans balais silencieux de 250W offrant un couple de 55 Nm ainsi que d'une batterie lithium-ion amovible de 36V 10Ah, intégrée dans le cadre, permettant une autonomie allant jusqu'à 70-80 km

L'écran LCD en couleur, installé sur le guidon, propose cinq niveaux d'assistance et fournit des informations telles que la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie.

Le E-Gravel 28 PRO est doté d'une transmission Shimano ALTUS RD-M310 à 8 vitesses pour une performance optimale. Le cadre en aluminium 6061 est léger et robuste, tandis que les pneus Kenda 28" x 1,38" et les freins à disque Tektro assurent sécurité et confort. La selle ergonomique et le guidon en aluminium garantissent une conduite agréable sur de longues distances.

Retrouvez le Moma Bikes E-Gravel 28 PRO chez Darty à 1 499,99 € au lieu de 2 500 € (prix officiel), soit une remise de 40 %. Le vélo est expédié depuis l'Espagne par Moma Bikes, et les frais de port s'élèvent à 29,90 €.



Voici quelques autres modèles de vélos électriques proposés en ce moment en réduction :

